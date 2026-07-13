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Teroristickou hrozbu měl odvrátit, teď ho viní z krvavých atentátů na Srí Lance

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  10:41
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Exploze v několika kostelech a hotelích na Srí Lance si v neděli vyžádaly desítky mrtvých. (21.4. 2019) | foto: Reuters

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Měl odvrátit teroristickou hrozbu, nyní je sám viněn z toho, že ji zorganizoval. Bývalý šéf srílanských zpravodajských služeb, který je již pět měsíců ve vězení, je podezřelý z toho, že zosnoval nejkrvavější atentáty v historii tohoto ostrovního státu. V centru nečekaného zvratu stojí osmapadesátiletý generál ve výslužbě Suréš Sallaj, který byl dlouho považován za odborníka na boj s terorismem.

Letos v únoru byl Sallaj zatčen a uvězněn za to, že podle justice velel komandům, která spáchala sebevražedné útoky na velikonoční neděli v roce 2019. Ty se zaměřily na několik kostelů a hotelů v zemi a způsobily smrt 278 lidí (včetně devíti útočníků), píše AFP.

Důstojník tato obvinění kategoricky popírá a zatím nebyl formálně obviněn. O jeho osudu má rozhodnout soud. Sebevražedné útoky z 21. dubna 2019 byly zpočátku připisovány srílanskému islamistickému hnutí, které přísahalo věrnost islamistické skupině Islámský stát (IS).

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Tento scénář se však rychle rozpadl, když vyšlo najevo, že srílanské úřady zanedbaly varování indických tajných služeb, které je již 15 dní předem upozornily na bezprostřední riziko útoku.

V průběhu let katolická církev, tisk i svědci zpochybnili postup tajných služeb a obvinili je ze spiknutí, jehož cílem bylo vyvolat na ostrově chaos a podpořit tak Gotabaju Radžapaksu, který byl v listopadu téhož roku zvolen prezidentem země.

V červnu loňského roku poprvé veřejně obvinil ministr veřejné bezpečnosti Ánanda Vidžepala generála Sallaje, když v parlamentu prohlásil, že „se spikl s islamistickými extremisty a řídil jejich útoky“. Vyšetřování mimo jiné odhalilo vazby mezi džihádisty a nejméně dvěma zpravodajskými službami v zemi.

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„Sotva tři týdny před útoky se Sallaj setkal s muslimskými muži, aby získal podrobnosti o jejich cílech,“ uvedl Vidžepala. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že tyto útoky umožnily zvolení Radžapaksy, který ve volební kampani vystupoval jako jediný, kdo je schopen ochránit zemi před islamistickou hrozbou.

Jeho vláda i vláda jeho bratra Mahindy (2005–2015) přiznaly, že během občanské války (1983–2009) financovaly islamisty, aby získaly informace o tamilských separatistech. Vždy však popíraly, že by hrály jakoukoli roli v útocích o Velikonocích 2019.

Generál Sallaj jako kariérní důstojník působil jako vojenský atašé na srílanských velvyslanectvích v Paříži a Kuala Lumpuru, poté co studoval na Národní obranné akademii v Novém Dillí a na univerzitách v indickém Čennaí a britském Bradfordu.

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Tento vojenský důstojník, specializující se na boj proti terorismu, byl v roce 2003 pozván, aby v Pentagonu přednesl projev na téma „sebevražedný terorismus a jeho dopad“. V roce 2023 vystoupil také na tribuně v sídle OSN v New Yorku, kde hovořil o „vlivu sociálních sítí a digitálních platforem na radikalizaci, extremismus a terorismus“.

V roce 2019 ho nově zvolený prezident Gotabaja Radžapaksa jmenoval šéfem svých zpravodajských služeb, čímž se stal prvním vojákem v této funkci. V této funkci nařídil v roce 2020 zatčení obhájce lidských práv Hedžáze Hizbulláha, kterého obvinil, že byl „mozkem“ velikonočních atentátů. Hizbulláh byl pak propuštěn o 22 měsíců později, aniž by proti němu bylo kdy vzneseno obvinění.

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Volba Anury Kumara Disanajakeho do čela země ve volbách v září 2024 pro generála Sallaje vše změnila. Levicový prezident se rozhodl obnovit vyšetřování útoků z roku 2019, které se tehdy nacházelo ve slepé uličce.

21. dubna 2019
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