Tělo devětatřicetileté ženy objevily bezpečnostní složky v pondělí kolem 23. hodiny místního času. Informoval o tom deník Ukrajinska pravda. Berezovská po útoku z minulého týdne čelila mezinárodnímu zatykači organizace Interpol pro pokus o vraždu a nastražení výbušniny.
Podle ukrajinských médií již vyšetřovatelé zadrželi dva podezřelé, kteří by mohli mít s případem spojitost. Prvním z nich je důstojník ukrajinské Hlavní správy rozvědky (HUR), druhým bývalý příslušník bezpečnostních složek. Ukrajinská policie ani rozvědka situaci dosud oficiálně nekomentovaly.
Berezovská podle vyšetřovatelů nastražila výbušninu v přestrojení za muže. Z Monaka se následně přesunula do Francie a odtud odjela přes Itálii do Německa. Policie již dříve prohledala její bydliště ve Frankfurtu nad Mohanem a zabavila vozidlo, které na útěku používala.
Při explozi utrpěl ukrajinský byznysmen s kyperským pasem Vadym Jermolajev vážná zranění. Jeho šestačtyřicetileté partnerce museli lékaři amputovat obě nohy. Lehká zranění utrpěl také jejich třináctiletý syn.
|
Výbuch bomby v Monaku zranil ukrajinského oligarchu, manželka přišla o nohy
Jermolajev čelí na Ukrajině sankcím kvůli svým dřívějším obchodním aktivitám na Ruskem okupovaném Krymu. Z ukrajinského občanství se vyvázal v roce 2019. Vyšetřovatelé od počátku pracují s několika verzemi motivu – od zapojení cizí mocnosti, přes vyřizování účtů v podsvětí až po možnou pomstu za rozsáhlé mezinárodní podvody jeho staršího syna Artura.