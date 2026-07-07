Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Podezřelá z atentátu na oligarchu v Monaku je mrtvá. Našli ji zastřelenou

Autor:
  12:18
Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze...

Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze spojitosti s výbuchem v Monaku. (3. července 2026) | foto: Interpol via Bestimage / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Podnikatel Vadym Jermolajev
Anna Nasobinová, partnerka ukrajinského podnikatele Vadyma Jermolajeva.
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30....
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30....
16 fotografií
Ukrajinka Anastasija Berezovská, která byla hlavní podezřelou z nedávného bombového útoku na oligarchu Vadyma Jermolajeva v Monaku, je po smrti. Její tělo s následky po střelných zraněních nalezli policisté nedaleko ukrajinské metropole. V souvislosti s případem navíc úřady zadržely dva další lidi, z nichž je jeden z nich údajně aktivním důstojníkem ukrajinské vojenské rozvědky HUR.

Tělo devětatřicetileté ženy objevily bezpečnostní složky v pondělí kolem 23. hodiny místního času. Informoval o tom deník Ukrajinska pravda. Berezovská po útoku z minulého týdne čelila mezinárodnímu zatykači organizace Interpol pro pokus o vraždu a nastražení výbušniny.

Podle ukrajinských médií již vyšetřovatelé zadrželi dva podezřelé, kteří by mohli mít s případem spojitost. Prvním z nich je důstojník ukrajinské Hlavní správy rozvědky (HUR), druhým bývalý příslušník bezpečnostních složek. Ukrajinská policie ani rozvědka situaci dosud oficiálně nekomentovaly.

Berezovská podle vyšetřovatelů nastražila výbušninu v přestrojení za muže. Z Monaka se následně přesunula do Francie a odtud odjela přes Itálii do Německa. Policie již dříve prohledala její bydliště ve Frankfurtu nad Mohanem a zabavila vozidlo, které na útěku používala.

Při explozi utrpěl ukrajinský byznysmen s kyperským pasem Vadym Jermolajev vážná zranění. Jeho šestačtyřicetileté partnerce museli lékaři amputovat obě nohy. Lehká zranění utrpěl také jejich třináctiletý syn.

Výbuch bomby v Monaku zranil ukrajinského oligarchu, manželka přišla o nohy

Jermolajev čelí na Ukrajině sankcím kvůli svým dřívějším obchodním aktivitám na Ruskem okupovaném Krymu. Z ukrajinského občanství se vyvázal v roce 2019. Vyšetřovatelé od počátku pracují s několika verzemi motivu – od zapojení cizí mocnosti, přes vyřizování účtů v podsvětí až po možnou pomstu za rozsáhlé mezinárodní podvody jeho staršího syna Artura.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Evidence tržeb není projevem nedůvěry státu vůči podnikatelům, říká Schillerová

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová a šéfka poslanců ANO Taťána Malá při...

Návrat elektronické evidence tržeb projednávají poslanci. Ministryně financí Alena Schillerová ji považuje za přínosnou v boji proti omezování šedé ekonomiky. Zdůraznila, že to není návrat ke staré...

7. července 2026  5:35,  aktualizováno  12:42

Vládní delegace dorazila do Ankary. Macinka si před odletem rýpl do Pavla

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na summit NATO v Ankaře. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Zanedlouho má přiletět také prezident Petr Pavel. Premiér před odletem zopakoval, že v úterý se koná neformální...

7. července 2026,  aktualizováno  12:42

Babiše čeká studená sprcha, tvrdí Hřib. Havel vytkl vládě rozkol s prezidentem

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na mimořádné schůzi Sněmovny (29. května 2026)

Premiér Andrej Babiš letí do Ankary našim spojencům v NATO lhát, tvrdí předseda Pirátů Zdeněk Hřib s odkazem na to, že Česko neplní ani závazek dvou procent HDP na obranu. „Andreje Babiše čeká v...

7. července 2026  9:38,  aktualizováno  12:34

Podezřelá z atentátu na oligarchu v Monaku je mrtvá. Našli ji zastřelenou

Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze...

Ukrajinka Anastasija Berezovská, která byla hlavní podezřelou z nedávného bombového útoku na oligarchu Vadyma Jermolajeva v Monaku, je po smrti. Její tělo s následky po střelných zraněních nalezli...

7. července 2026  12:18

Opilec se povaloval na ulici a obnažoval, pak nadýchal přes pět promile

Ilustrační snímek

Mezi alkoholové rekordmany Šumperska se o uplynulém prodlouženém víkendu zařadil muž, k němuž museli vyjíždět policisté v Mohelnici. Svým chováním ve stavu silné opilosti totiž pobuřoval na...

7. července 2026  12:17

Damašek zasáhly exploze poblíž hotelu, kde nocoval Macron. Osmnáct zraněných

Hasiči zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být...

V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Zranění utrpělo 18...

7. července 2026  10:24,  aktualizováno  11:57

Hodí se na zahradu, stavbu i stěhování. Přívěsné vozíky AGA KIT vás ohromí

Ve spolupráci
Český výrobce přívěsů Agados slaví 35 let na trhu.

Přívěsný vozík bývá jedním z těch pomocníků, jejichž skutečnou hodnotu člověk ocení zejména ve chvíli, kdy ho potřebuje. Ať už potřebujete odvézt zahradní odpad, přepravit stavební materiál, nebo...

7. července 2026  11:45

Čínské a ruské námořnictvo zahájily společné cvičení. Japonci cítí hrozbu

Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin v Pekingu v...

Čínská armáda v pondělí oznámila, že čínské a ruské námořnictvo zahájily u východočínského pobřeží sérii společných vojenských cvičení. Server The Japan News v úterý napsal, že by se lodě po časově...

7. července 2026  11:44

Studená fronta a pak návrat letního počasí. Meteorologové nastínili předpověď

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

V Česku se pomalu otepluje, po studenějším a deštivém pondělku se teploty zvyšují. Meteorologové ale upozorňují na vítr, jehož rychlost může v nárazech lokálně přesáhnout 55 kilometrů za hodinu. V...

7. července 2026  11:37

Žena tvrdila, že její dvojčata zemřela po očkování. Čelí obvinění z jejich vraždy

Andrea Shawová je obviněna z vraždy svých dvou dětí. Sama tvrdila, že je zabilo...

Ženu z amerického státu Idaho, která tvrdila, že její dvě malé děti zemřely v důsledku očkování, velká porota obvinila z jejich vraždy. Třiadvacetiletá Andrea Shawová čelí obvinění, že svá 18měsíční...

7. července 2026  11:35

Vrchní soud potvrdil předání extremistky Liebichové do Německa

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa. Rozhodnutí v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, sdělila jeho mluvčí Eliška Duchková. Návratu do...

7. července 2026  11:22

Trump v AI videu zneužil své kritiky de Nira či Robertsovou. Tvrdí, že je léčí z posedlosti

Trump v AI videu „léčí“ Robertsovou a De Nira ze syndromu vyšinutí z Trumpa

Americký prezident Donald Trump sdílel další video vytvořené pomocí umělé inteligence. Tentokrát se v něm stylizuje do role lékaře. Pro pacienty používá obličeje svých kritiků z řad hollywoodských...

7. července 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.