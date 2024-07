Co dělal útočník před střelbou? Trénoval, pak kupoval žebřík a náboje

Vyšetřovatelé v úterý pokračují v pátrání po motivu útoku na Trumpa. Sestavují časovou osu z posledních hodin před atentátem, a zajímají se o všechny aktivity dvacetiletého Thomase Matthewa Crookse. Prozatím FBI ví, že dvacetiletý muž jednal sám, přičemž střílel z pušky ve stylu AR, kterou legálně zakoupil jeho otec. Co ale atentátu předcházelo?

Pár hodin předtím, než zahájil palbu, se útočník zastavil na řadě míst ve svém rodném městě na předměstí Pittsburghu.

V pátek se vydal trénovat na střelnici Clairton Sportsmen’s Club. On i jeho otec byli jeho členy. Střelnice se nachází asi 25 minut jízdy autem od jejich domu, píše CNN. Podle analýzy jejích satelitních snímků je dlouhá zhruba 200 metrů – tedy delší než vzdálenost mezi střelcem a Trumpem, když na bývalého prezidenta střílel.

Druhý den ráno se Crooks vydal do prodejny Home Depot, kde si koupil pětimetrový žebřík. Mluvčí společnosti Home Depot v prohlášení uvedl, že „prodejna odsuzuje násilí proti bývalému prezidentu Trumpovi a v myšlenkách je s ním, dalšími oběťmi sobotních strašlivých událostí a jejich rodinami“.

Z vyšetřování však prozatím není jasné, zda Crooks při útoku žebřík opravdu použil. Stejně jako munici, kterou zakoupil téhož dne. Mělo jít o padesát kusů nového střeliva z obchodu v Allegheny Arms and Gun Works.

Atentát na Trumpa Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil v sobotu 13. července 2024 atentát. Na předvolebním mítinku v pensylvánském městě Butler na něj střílel dvacetiletý Thomas Matthew Crooks. Zemřeli dva lidé, střelec a jeden návštěvník. Trump vyvázl se zraněním ucha.

Jisté je prozatím to, že útočník střílel z pušky typu AR. Podle záznamů pensylvánské státní policie byla puška jednou z více než dvaceti střelných zbraní registrovaných na staršího z Crooksů uložených v rodinném domě. Všechny zbraně koupil legálně.

Po nákupu střeliva a žebříku už se Crooks mladší vydává svým vozem Hyundai Sonata asi na hodinovou cestu do Butleru na shromáždění. V kufru auta měl podle FBI ukryté improvizované výbušné zařízení, které bylo napojeno na vysílač.

Podle zdroje z bezpečnostních složek mohl být jeho útok ještě ničivější: střelec podle nich mohl plánovat odpálení na dálku. Během střelby by tak lehce odvedl pozornost. Zatím ovšem není jasné, jak Crooks výbušná zařízení sestavil. Vyšetřovatelé v jeho historii vyhledávání na internetu nenašli žádné známky toho, že by zkoumal, jak podomácku vyrobit výbušniny.

Motiv? Stále nejasný

I několik hodin po střelbě však vyšetřovatele zaráží nedostatek stop, které by vedly ke zjištění možných motivů. Podle CNN prohlédla FBI jeho telefon, počítač i historie vyhledávání. A nenašla nic neobvyklého – pouze zálibu v programování a počítačových hrách. FBI už také prohledala celý byt a vyslechla rodinu i přátele.

Zatím neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že šlo o politický nebo ideologický čin. Naopak. Nálezy spíš vybízejí k dalším a dalším otázkám.

Střelcovi rodiče, kteří s orgány činnými v trestním řízení od střelby spolupracují, vyšetřovatelům sdělili, že Crooks neměl podle všeho moc přátel a nezdálo se ani, že by měl jakékoliv vyhraněné politické názory, nebo že by se dokonce o politiku aktivně zajímal. Vyšetřovatelé ovšem dodávají, že celá rodina neměla velký přehled o tom, co se v životě jejich syna odehrává.