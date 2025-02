Noční můry a deprese. Zemřel zapomenutý hrdina z atentátu na Kennedyho

Slunné odpoledne 22. listopadu 1963, pro speciálního agenta Clintona „Clinta“ Hilla nešlo o nic výjimečného. V koloně Johna F. Kennedyho projížděl centrem Dallasu, na šéfa Bílého domu dohlížel z malé plošiny vozu, který jel přímo za prezidentem. Tomu dělala společnost i jeho žena Jackie.

„Celý průvod začal jako obvykle, krví mi proudil adrenalin,“ zavzpomínal Hill ve své eseji pro list The New York Times v roce 2010. Rozdávání úsměvů a mávání tisícům přihlížejících se však během sekundy změnilo v jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách Spojených států. „Uslyšel jsem ránu, jako by něco vybouchlo,“ popsal Hill.

„Rychle jsem se rozhlédl a očima jsem projel celou prezidentskou limuzínu, která se sunula před námi. Viděl, jsem, jak se prezident drží za krk a hroutí se na levou stranu,“ vzpomínal. Rychle seskočil ze svého vozu a rychlými kroky se přiblížil ke Kennedyho autu. Druhý výstřel prý vůbec neslyšel. „Strašně jsem se soustředil, abych se dokázal vyhoupnout na auto udělal prezidentskému páru alespoň nějaké krytí.“

Pak se ozval třetí výstřel, prezident sebou trhl. „Trefilo ho to do horní části hlavy, všude byla krev,“ popsal ve svým pamětech speciální agent. Jackie Kennedyová se nejprve v panice pokoušela dostat z automobilu, Hill ji zatlačil zpátky do sedadla, pevně se chytil a rozhlédl se po zadních sedadlech. Mimo zhrouceného prezidenta spatřil i postřeleného texaského guvernéra Johna Connallyho.

Jen pár sekund po třetím výstřelu dva tajní agenti na předních sedadlech šlápli na plyn a limuzína se hnala ulicemi Dallasu do Parkland Memorial Hospital. Hill celou cestu chránil prezidentský pár vlastním tělem. Pod ním ležel bezvládný Kennedy, jeho hlava spočívala v klíně první dámy. „Jacku, Jacku, co ti to udělali?“ naříkala Kennedyová.

Když dorazili do nemocnice, Hill si sundal sako a skryl pod něj devastující zranění hlavy, které Kennedy utrpěl. Jeho žena nechtěla prezidenta pustit. Pak si ho převzali lékaři a po pár minutách ho prohlásili za mrtvého. „S paní Kennedyovou jsem zůstal ještě další čtyři dny. Pamatuji si na to, jako by se to stalo dnes. Ta žena byla ještě před pár dny plná štěstí a radosti, těšila se na cestu po Texasu, pak už jí zbyl jen šok a smutek. Bylo jí to vidět v očích, stala se symbolem zármutku celého národa,“ napsal Hill.

Muž, který zachránil první dámu

Agent David F. Powers, který řídil jedno z aut v koloně, o mnoho měsíců později během vyšetřování atentátu prohlásil: „Myslím si, že agent Hill zachránil paní Kennedyové život. Pravděpodobně by sklouzla a spadla za limuzínu, byla by přímo v cestě ostatním autům.“ Třináct dní po atentátu Hill, za dohledu někdejší první dámy, převzal vysoké státní vyznamenání za „odvahu, kterou prokázal tváří v tvář nebezpečí“.

Život jednoho ze skromných hrdinů amerických dějin přitom nezačal zrovna růžově. Hill se narodil 4. ledna 1932 ve městě Larimore v Severní Dakotě, jeho biologická matka Alma se tehdy starala už o pět dětí. „Další už nezvládnu,“ pomyslela si pár měsíců po narození svého synka. Hill skončil v sirotčinci, po pár měsících ho adoptovali jeho „skuteční rodiče“ Chris a Jennie.

V roce 1954 odpromoval na Concordia College v oboru historie, jeho další kroky směřovaly do vojenské kontrarozvědky, o čtyři roky později se stal agentem tajných služeb v Denveru, píše list The New York Times. Rychle se tam vypracoval a už v roce 1959 se stal součástí týmu, který se staral o bezpečnost prezidenta Dwighta D. Eisenhowera. Když ho v úřadu vystřídal Kennedy, očekával, že zůstane součástí ochranky, z týmu ho však vyškrtli. „To mě na malou chvíli zničilo,“ popsal.

Nemusel však smutnit dlouho, vedení tajných služeb ho pouze přesunulo do ochranky první dámy. Zřejmě to bylo kvůli jeho poměrně nízkému věku Bylo mu tehdy 31 let, Kennedyové 28. Zároveň měli i stejně staré děti. Hill doprovázel Kennedyovou na cestách po celém světě, i když se stále oslovovali formálně, stali se z nich přátelé. Hill někdejší první dámu, její dceru Caroline a syna Johna Jr. chránil ještě čtyři roky po tragických událostech v Dallasu, celkem působil v ochrance pěti amerických prezidentů.

Noční můry a deprese

Prototyp hrdiny však v soukromí po smrti Kennedyho trpěl. Svíraly ho výčitky, dával si za vinu, že nedokázal jednat rychleji. „Kdybych se do limuzíny dostal o sekundu dřív, mohl jsem prezidentovi zachránit život,“ říkal si. Po nervovém zhroucení v roce 1975 musel ve věku 43 let opustit řady tajných služeb.

Byl hostem mnoha televizních rozhovorů, v pořadu 60 minut propukl v pláč a se slzami v očích prohlásil: „Je to všechno moje chyba. Budu s tím muset žít až do smrti.“ Hilla trápily deprese, ve svém domě ve Virginii trávil celé dny ve sklepě, kde na zaprášené pohovce popíjel skotskou, místností se vznášel neprostupný oblak kouře z cigaret.

V roce 1982 mu lékaři sdělili, že pokud bude pokračovat v „téhle sebedestrukci“, tak zemře. „Chodili ke mně naši známí a kamarádi, já jsem ale ani nereagoval, když zazvonili. Prostě jsem se nedokázal zvednout, nechtěl jsem s nimi mít nic společného,“ popsal ve svých pamětech. Pak se v něm něco zlomilo a za pomoci lékařů, rodiny a přátel se opět postavil na nohy.

V roce 1993 tak mohl přihlížet, jak Clint Eastwood ztvárnil agenta tajných služeb ve filmu S nasazením života, jehož osudy se až nápadně podobaly Hillově kariéře. Devatenáctého května 1994, když Kennedyové zbývaly poslední hodiny života, pozval tehdejší prezident Bill Clinton Hilla do Bílého domu, kde mu osobně poděkoval za jeho službu někdejší první dámě i lidu Spojených států.

V roce 2004 v dokumentu pro National Geographic Hill přiznal, že ho stále trápí noční můry z osudného odpoledne v Texasu. Zároveň prozradil, že se do Dallasu přímo do dějiště atentátu před lety vrátil. „Někdy v roce 1990 jsem tam byl, prošel jsem si to tam. Dostal jsem se i do budovy, odkud atentátník střílel. A tam mi konečně došlo, že jsem nemohl udělat víc. Pana prezidenta jsem nemohl zachránit,“ prohlásil.

Hill zemřel v pátek ve svém domě v kalifornském Belvederu, bylo mu 93 let.