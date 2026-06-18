Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ať to Rusové vidí. Bude-li hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, řekl Zelenskyj

Autor: ,
  13:35
Údery na Moskvu mají lidem v Rusku ukázat, že za válku je zodpovědný pouze ruský prezident Vladimir Putin, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina zaútočila na ruskou metropoli a zasáhla tam rafinerii. Podle Zelenského je útok reakcí i na údery ruských sil, při kterých byl poškozen pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra. Tvrzení Ukrajinců, že Rusko na klášter zaútočilo, Moskva označila za lež.
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026) | foto: Reuters

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Volodymyr Zelenskyj (16. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
47 fotografií

„Hlavní je, aby ruský lid začal vnímat, že tuto válku vede jediný člověk, Putin, zatímco obyčejní lidé za ni platí veškerou cenu,“ řekl Zelenskyj novinářům. „Tuto válku nechceme, nikdy jsme ji nechtěli. Ale pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva,“ dodal prezident země, která se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.

Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina sestřelila ruská protivzdušná obrana 190 ukrajinských dronů. Sobjanin dodal, že kromě rafinerie ve čtvrti Kapotnja v jihovýchodní části metropole bylo poškozeno také nákupní centrum na předměstí města. Zelenskyj řekl, že jde o opodstatněnou reakci na ruské útoky na Ukrajinu.

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Kyjevskopečerskou lávru v Kyjevě zasáhlo Rusko podle tvrzení Ukrajinců v pondělí. Po úderu začala památce, která je zapsaná na seznamu UNESCO, hořet střecha jejího Uspenského chrámu pocházejícího původně z 11. století. Zelenskyj označil útok na klášter za jeden z dosud největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře.

Rusko v pondělí uvedlo, že při nočním útoku na vojenské továrny v ukrajinské metropoli historický klášter nezasáhlo. Škody na této náboženské památce podle něj způsobila střela protivzdušné obrany Patriot vyrobená ve Spojených státech. Moskva uvedla, že její útok mířil na zařízení pro výrobu dronů a tato zařízení zasáhl.

Moskva čelila největšímu útoku dronů za dva roky. Ukrajinci znovu trefili rafinerii

Ukrajina a řada západních zemí tvrdí, že na klášter zaútočili Rusové. Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že střela Patriot, která podle něj klášter poškodila, mohla selhat. Tvrdí, že západní státy dodaly Kyjevu zbraně, jejichž životnost už vypršela.

„Ozbrojené síly Ruské federace neplánují ani neprovádějí útoky na civilní infrastrukturu,“ uvedlo ministerstvo obrany v prohlášení.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

Na D35 u Olomouce hoří kamion. Dým je vidět z velké dálky, dálnice stojí

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Požár kamionu ve čtvrtek odpoledne zastavil obousměrně provoz na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku. Požár je rozsáhlý, dým je vidět z dálky několika kilometrů.

18. června 2026

Koalice chce unést a zestátnit veřejnoprávní média, řekl prezidentovi Rakušan

Tisková konference poslaneckého klubu Starostové a nezávislí. Na snímku Vít...

Předseda STAN Vít Rakušan pozval prezidenta Petra Pavla nebo zástupce kanceláře hlavy státu na jednání zástupců stran s řediteli veřejnoprávních médií, které se má konat 1. července. Důvodem je snaha...

18. června 2026  10:55,  aktualizováno  14:54

Luxusní resort hostil i prvního Bonda. Tady se povedou rozhovory mezi USA a Íránem

Švýcarský hotel Bürgenstock bude v polovině června hostit mírovou konferenci o...

Rozhovory o mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem se mají konat v pátek ve švýcarském hotelovém komplexu Bürgenstock u Lucernského jezera. Místo má přitom bohatou historii. Již v minulosti tu...

18. června 2026  14:50

Ben Cristovao a kytarista Kiss? Všechno klaplo perfektně, pochvaluje si zpěvák

Kytarista Tommy Thayer z kapely KISS a Ben Cristovao spolu vystoupili na Rock...

V rámci letošního ročníku festivalu Rock for People vystoupil zpěvák Ben Cristovao se speciálním hostem. Po jeho boku se v několika skladbách představil Tommy Thayer, kytarista americké hard rockové...

18. června 2026  14:48

Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst

Poslední rozloučení se Zdeňkou Mašínovou, dcerou generála, odbojáře z druhé...

Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...

18. června 2026,  aktualizováno  14:41

Metnar kvůli školení Číňanů odvolá šéfa ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany

Jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar. (18. května 2026)

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Řekl to ve...

18. června 2026  13:03,  aktualizováno  14:38

Influencer před zraky diváků naporcoval, upekl a snědl psa. Skončil za mřížemi

Marocký influencer Ben Nesnes snědl psa na protest proti vysokým cenám ovcí...

Šestadvacetiletý influencer Ben Nesnes koncem května pobouřil Maročany, když jim během jednoho z muslimských svátků nabídl alternativu k jehněčímu masu. V přímém přenosu stáhl z kůže, upekl a snědl...

18. června 2026  14:38

Na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta, provoz v obou směrech stál

Nehoda dvou nákladních aut u Chýště na D11 (18. června 2026)

Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek ráno v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70. kilometru u Nového Města. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie odkláněla dopravu...

18. června 2026  8:56,  aktualizováno  14:37

Jako UFO. Exploze v Moskvě urvala střechu ropné nádrže, letěla vysoko do vzduchu

Po masivním dronovém náletu urvala exploze víko nádrže v moskevské ropné...

Moskva hoří. Ohnivou apokalypsu po největším náletu ukrajinských dronů za dva roky stvrdily záběry sloupů černého dýmu nad ruskou metropolí. Její obyvatelé mimo jiné zaznamenali, jak mohutná exploze...

18. června 2026  14:37

Opilý zapálil buňku, uhořel v ní jeho známý. Muž dostal za vraždu 12 let

Obžalovaný Martin Vyoral v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno....

Dvanáct let vězení dostal dvaatřicetiletý Martin Vyoral za to, že letos v únoru v Provodově na Zlínsku zapálil dřevěnou stavební buňku, v níž následně uhořel jeho o 13 let starší známý. Podle spisu...

18. června 2026  12:36,  aktualizováno  14:25

KRNAP má nového ředitele. Volba Moravce však od řady obcí schytává kritiku

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Krkonošský národní park (KRNAP) povede učitel České lesnické akademie Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sídle správy parku ve Vrchlabí. Moravec měl...

18. června 2026  10:11,  aktualizováno  14:22

Pravidla pro dostupné bydlení se mění. Dotace budou nižší než za minulé vlády

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se na tiskové konferenci vyjádřila...

Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85 celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace bude činit 15 až 30...

18. června 2026  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.