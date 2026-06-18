„Hlavní je, aby ruský lid začal vnímat, že tuto válku vede jediný člověk, Putin, zatímco obyčejní lidé za ni platí veškerou cenu,“ řekl Zelenskyj novinářům. „Tuto válku nechceme, nikdy jsme ji nechtěli. Ale pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva,“ dodal prezident země, která se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina sestřelila ruská protivzdušná obrana 190 ukrajinských dronů. Sobjanin dodal, že kromě rafinerie ve čtvrti Kapotnja v jihovýchodní části metropole bylo poškozeno také nákupní centrum na předměstí města. Zelenskyj řekl, že jde o opodstatněnou reakci na ruské útoky na Ukrajinu.
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Kyjevskopečerskou lávru v Kyjevě zasáhlo Rusko podle tvrzení Ukrajinců v pondělí. Po úderu začala památce, která je zapsaná na seznamu UNESCO, hořet střecha jejího Uspenského chrámu pocházejícího původně z 11. století. Zelenskyj označil útok na klášter za jeden z dosud největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře.
Rusko v pondělí uvedlo, že při nočním útoku na vojenské továrny v ukrajinské metropoli historický klášter nezasáhlo. Škody na této náboženské památce podle něj způsobila střela protivzdušné obrany Patriot vyrobená ve Spojených státech. Moskva uvedla, že její útok mířil na zařízení pro výrobu dronů a tato zařízení zasáhl.
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Ukrajina a řada západních zemí tvrdí, že na klášter zaútočili Rusové. Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že střela Patriot, která podle něj klášter poškodila, mohla selhat. Tvrdí, že západní státy dodaly Kyjevu zbraně, jejichž životnost už vypršela.
„Ozbrojené síly Ruské federace neplánují ani neprovádějí útoky na civilní infrastrukturu,“ uvedlo ministerstvo obrany v prohlášení.