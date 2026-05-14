Strana Alternativa pro Německo (AfD) je největší opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci vnitřní tajné služby, ji loni v květnu označil za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu.
AfD je v Evropském parlamentu členem skupiny Evropa suverénních národů (ESN), v níž je i česká Svoboda a přímá demokracie (SPD). Právě hnutí Tomia Okamury nadcházející sjezd sudetských Němců v Brně kritizuje nejostřeji.
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) a předák sudetských Němců Bernd Posselt proti AfD dlouhodobě vystupují. Podle Posselta AfD prosazuje nacionalismus, který byl příčinou druhé světové války a následného vyhnání Němců ze střední a východní Evropy. Z účasti na sjezdu sudetských Němců Posselt v minulosti AfD vyloučil.
„Cílem sudetských Němců i mým velkým přáním a mým cílem je, aby Česko zkrátka bezpráví vyhnání a s ním spojené utrpení uznalo. To nic nestojí. Ale je to velmi důležitý příspěvek ke smíření našich národů,“ sdělila poslankyně AfD Kempfová. Sama se narodila v Bádensku-Württembersku, její rodina ale pochází ze severních Čech. Obavy na české straně o majetek jsou podle ní ale liché. „Většina (sudetských) Němců má v Německu domy a nechce se vracet,“ dodala.
Podle političky AfD by český stát či parlament měly vyjádřit lítost nad bezprávím spáchaným vyhnáním sudetských Němců po druhé světové válce. „Mně osobně jde ještě o jeden další požadavek směrem k Česku: Zrušení zákona č. 115/1946,“ uvedla. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků mimo jiné umožnil prominout trestné činy spáchané při poválečném odsunu sudetských Němců. Podle Kempfové by bylo zrušení zákona zadostiučiněním pro potomky obětí.
Kempfová rovněž uvedla, že obecně pořádání sjezdu v Brně považuje za dobré. „Vede k tomu, že se v Česku přemýšlí o potlačených historických skutečnostech,“ dodala s tím, že je to pro Česko zřejmě „bolestivý proces“. Sama se do Brna původně chystala, nakonec se ale rozhodla, že tam nepojede, protože tam podle ní nebude možné setkat se s českými politiky.
Ani předseda bavorské AfD Protschka do Brna nevyrazí. ČTK ale napsal, že debatu kolem sjezdu v Česku se zájmem sleduje. Měla by se podle něj však vést „věcně a s respektem“. „Právě akce, jako je Sudetoněmecký sjezd, mohou přispět k tomu, aby se na historické zkušenosti nezapomnělo a aby se podpořila spolupráce Němců a Čechů,“ uvedl. Důležité podle něj je, aby stál v popředí dialog a nevznikalo „politické napětí“.
Ke sjezdu sudetských Němců se už dříve na instagramu vyjádřil také předseda mládežnické organizace AfD Jean-Pascal Hohm. Za politováníhodné označil, že „patriotické síly“ v Česku instrumentalizují rány minulosti, aby „zkomplikovaly či dokonce zabránily neškodnému, smířlivému setkání umírněných sudetských Němců a jejich potomků“. „Vyzýváme patriotické síly v Česku, aby se zamyslely,“ napsal Hohm. „Německo-české smíření nesmí být zneužíváno k vnitropolitické profilaci a pěstování zášti,“ dodal šéf mládežnické organizace Generace Německo.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Česká vládní koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce vyjádřit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku. Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat dnes. Opoziční poslanci uvedli, že se schůze nezúčastní. Organizátoři festivalu Meeting Brno i předák sudetských Němců Posselt uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.