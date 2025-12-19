Výhrůžky nikdy nepřestaly. Žena z Kiss Cam z koncertu Coldplay poprvé promluvila

Autor:
  7:57
Bývalá personální ředitelka technologické firmy Astronomer Kristin Cabotová poprvé veřejně promluvila o virálním videu z koncertu Colplay, které ji po několika sekundách připravilo o práci a výrazně zasáhlo do jejího života.

Video, které se záhy začalo šířit po sociálních sítích, jí obrátilo život naruby. „Obtěžování se od té doby nezastavilo,“ cituje ženu BBC s odkazem na deník The Times.

Incident se stal v červenci na koncertě ve městě Foxborough ve státě Massachusetts. Stadionová kamera tehdy zachytila Cabotovou, jak se objímá se svým tehdejším šéfem, generálním ředitelem společnosti Astronomer Andym Byronem. Když si oba uvědomili, že jsou na velkoplošné obrazovce, instinktivně se skrčili a snažili se před kamerou schovat.

Situaci ještě přiživil frontman Coldplay Chris Martin, který s nadsázkou poznamenal: „Buď mají poměr, nebo jsou prostě hodně stydliví.“ Video se během krátké doby rozšířilo po sociálních sítích a nasbíralo miliony zhlédnutí.

Zatímco se internet po několika dnech přesunul na jiná témata, pro Cabotovou vše teprve začalo. „Stala jsem se vtipem. Nejspíš nejvíc pomlouvanou personalistkou v historii HR,“ řekla deníku The Times.

Třiapadesátiletá Cabotová po skandálu rezignovala poté, co firma oznámila suspendování a interní vyšetřování generálního ředitele. Byron později z funkce odešel. Cabotová v současnosti říká, že si hledá nové zaměstnání, ale opakovaně jí firmy říkají, že je „nezaměstnatelná“

V samostatném rozhovoru pro The New York Times uvedla, že s Byronem neměla sexuální vztah a že se před onou nocí nikdy nelíbali. Přiznala však, že do svého šéfa byla zamilovaná. „Udělala jsem špatné rozhodnutí. Vypila jsem pár skleniček a chovala se nevhodně vůči svému nadřízenému,“ řekla. „Převzala jsem za to odpovědnost a zaplatila jsem kariérou.“

Manžel byl na stejném koncertě

Krátce po incidentu se rozvedla se svým manželem, který v ten moment byl na stejném koncertě.

Na otázku proč se rozhodla promluvit až nyní, odpověděla: „Protože to pro mě ani pro moje děti neskončilo. Obtěžování nikdy nepřestalo.“

Její dvě děti se podle jejích slov stydí, když je vyzvedává ze školy nebo chodí na jejich sportovní kroužky. „Jsou na mě naštvané. A možná na mě budou naštvané celý život. To je něco co musím přijmout.“

Cabotová se také ptá, zda její bývalý šéf čelil stejné vlně nenávisti jako ona. „Myslím, že jsem jako žena nesla hlavní vlnu urážek,“ řekla. Lidé ji označovali za „zlatokopku.“ Na vrcholku skandálu byl podle ní rozebírán každý detail jejího vzhledu. Postava, obličej i oblečení.

Situace postupně přerostla v otevřené vyhrožování. Cabotová uvedla, že dostávala zprávy od lidí, kteří tvrdili, že vědí, kde nakupuje. „Jdu si pro tebe,“ stálo v jedné ze zpráv. Její osobní údaje se objevily na internetu a několik týdnů byla bombardována až šesti sty telefonáty denně. Před domem ji postávali paparazzi a obdržela desítky výhrůžek smrtí. „Moje děti se bály, že umřu. A že umřou i ony.“

Zvlášť bolestné pro ni bylo zjištění, že nejtvrdší kritika přicházela od žen. Ty podle jejích slov stály nejen za většinou nenávistných zpráv, ale i osobních útoků.

V současnosti se situace uklidňuje. Pro děti našla terapeuta a sama se snaží vrátit k běžnému životu. Například tím, že znovu začala chodit hrát tenis. S Andym Byronem byli krátce v kontaktu a vyměňovali si rady, jak situaci zvládnout. Nakonec se ale shodli, že bude lepší komunikaci ukončit. Od té doby spolu nemluví.

Výhrůžky nikdy nepřestaly. Žena z Kiss Cam z koncertu Coldplay poprvé promluvila

