Zástupce EMA otočil, AstraZenecu doporučuje. Překroutili má slova, hájí se

Užitek vakcíny AstraZeneca převažuje nad riziky ve všech věkových kategoriích a státy EU by ji měly nadále používat pro očkování proti covidu. V pondělí to řekl Marco Cavaleri, vedoucí týmu Evropské lékové agentury (EMA), který zajišťuje schvalování vakcín. Svůj předchozí výrok, podle kterého by se vakcína neměla používat vůbec, označil za dezinterpretaci.