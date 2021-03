V Itálii našli 30 milionů dávek AstraZenecy, měly mířit do Británie

Podle deníku La Stampa dávky nalezené v zařízení společnosti Catalent u města Anagni pravděpodobně pocházejí právě z nizozemského závodu firmy Halix, která dodává látky společnosti AstraZeneca, ale dosud nedostala povolení pro výrobu v rámci Evropské unie. Upozornil na to eurokomisař Thierry Breton, který se zajímal o to, kam dávky ze skladu směřují.

Podle deníku byly tyto dávky vakcíny určené pro Velkou Británii. Export ale překazilo oznámení o zavedení unijního mechanismu omezujícího vývoz.



Společnost AstraZeneca je pod tvrdou kritikou ze strany Evropské komise kvůli nedostatečným dodávkám vakcín. Často mění počet doručených dávek a nedodržuje dohodu, kterou s EU uzavřela.



Nejnovějším příslibem je zajistit v prvním čtvrtletí roku necelých 30 milionů dávek z původních 90 milionů, tedy téměř stejně jako množství nalezené v Itálii. Dodávky hodlá britsko-švédská firma výrazně omezit i ve druhém kvartálu.

Očkovací látka by podle smlouvy, kterou komise loni se společností uzavřela, měla do členských zemí EU mířit ze dvou podniků v Británii, jednoho v Belgii a jednoho v Nizozemsku. Zatím se to však podle unijních činitelů naplňuje pouze v případě toho belgického, z ostatních putují vakcíny primárně do Británie.

Brusel se podle nejmenovaných činitelů v současnosti snaží s Londýnem dohodnout na sdílení produkce z nizozemského podniku. EU nicméně může zakázat vývoz covidových vakcín do zemí, které samy nevyvážejí nebo jsou v očkování a boji proti covidu-19 dál než unijní státy.

„Otevřené cesty by měly vést oběma směry“

Evropská komise ve středu rozšířila působnost systému kontrol vývozu, který zavedla koncem ledna ve snaze přimět farmaceutické firmy k tomu, aby plnily své závazky vůči EU. Zvláště kvůli neúspěšnému dohadování s britsko-švédskou společností přišel Brusel s původní variantou exportních kontrol vakcín vyrobených v unijních zemích.

EU se však dosud snažila sahat k zákazům jen výjimečně a pokoušela se urychlit dodávky vakcín jinými cestami. Od konce ledna schválila 380 žádostí o vývoz vakcín, zamítla pouze export 250 000 dávek AstraZenecy z Itálie do Austrálie.

Zejména velké členské země jako Německo, Francie či Itálie se však v posledních dnech postavily za tvrdší přístup, k němuž středeční úprava otevírá cestu.

„Naše členské země se potýkají s třetí vlnou pandemie a ne všechny firmy plní své závazky,“ konstatovala von der Leyenová. Ze všech ekonomicky silných částí světa přitom podle ní pouze EU stále ve velkém vyváží vakcíny do desítek států. „Ale otevřené cesty by měly vést oběma směry,“ dodala šéfka unijní exekutivy.

Z přibližně 43 milionů dávek, jejichž export od konce ledna EU schválila, jich téměř 11 milionů zamířilo do Británie. Země, která je v očkování výrazně napřed, však do EU žádné vakcíny nevyvezla.

Pokud by unie začala sahat k zákazům vývozu do Británie, může to dále zkomplikovat již tak složité vztahy, které evropský blok se svou bývalou členskou zemí má. Britští vládní politici předem vyzývali unii, aby si omezení rozmyslela. Obě strany zároveň řeší, zda by mohly spor vyřešit jinak. Londýn však zatím odmítal poskytnout EU některé z vakcín, která má podle jeho smluv AstraZeneca doručit do Británie ze závodů v Belgii či Nizozemsku.