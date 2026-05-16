Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zemi těsně mine asteroid, bude blíž než Měsíc. Jak ho pozorovat?

Autor:
  15:10
Asteroid s označením JH2 a velikostí basketbalového hřiště v pondělí večer proletí mezi Zemí a Měsícem. Viditelný bude i menším amatérským dalekohledem, a to za předpokladu tmavé oblohy a pozorování mimo dosah městského osvětlení. Let asteroidu bude možné sledovat také online.

Asteroid JH2 objevili astronomové z projektu Mount Lemmon Survey před necelým týdnem. V následujících dnech další observatoře zpřesnily jeho dráhu letu. Vesmírné těleso z rodiny Apollo křižuje oběžnou dráhu Země a pohybuje se po výrazně eliptické trajektorii, která sahá od vnitřních částí sluneční soustavy až k oběžné dráze Jupiteru.

Ilustrace sondy Psyche u stejnojmenného asteroidu.
Oběžná dráha asteroidu JH2 (16. května 2026)
Sonda Hera, její dva cubesaty, asteroid Didymos a jeho měsíc Dimorphos
Nachází se mezi Marsem a Jupiterem, říkají mu Psyche a velmi intenzivně se o něj zajímá nejen americká NASA. Právě tento asteroid by podle vesmírných expertů mohl být prvním místem, kde bude lidstvo těžit vzácné kovy mimo povrch planety Země.
5 fotografií

V době největšího přiblížení se bude asteroid nacházet zhruba 90 až 91 tisíc kilometrů od Země, což odpovídá přibližně čtvrtině vzdálenosti k Měsíci.

Astronomové upozorňují, že asteroid nepředstavuje pro Zemi žádné nebezpečí. I kdyby změnil trajektorii směrem k planetě, podle NASA by se vesmírné těleso menší než zhruba 25 metrů s největší pravděpodobností spálilo v atmosféře a způsobilo jen minimální nebo žádné škody.

Oběžná dráha asteroidu JH2 (16. května 2026) | foto: NASA / JPL

Asteroid proletí velmi blízko Země, bude proto viditelný běžným dalekohledem, nedostane se však za oběžnou dráhu geostacionárních družic.

Pro pozorování je potřeba najít místo mimo městské osvětlení. Zájemci mohou sledovat také online přenos, který zprostředkuje italská observatoř Virtual Telescope Project.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Rodinné vazby a jazyk Slovana. Jak vypátrali Slováka podezřelého z otrávení přesnídávek

Dětská výživa Hipp.

Podezřelého z otrávení dětských přesnídávek pomohl dopadnout bývalý šéf rakouských tajných služeb. Na devětatřicetiletého Slováka ukázaly rodinné vazby na všechna tři místa činu a také analýza...

16. května 2026  15:26

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Zemi těsně mine asteroid, bude blíž než Měsíc. Jak ho pozorovat?

Ilustrace sondy Psyche u stejnojmenného asteroidu.

Asteroid s označením JH2 a velikostí basketbalového hřiště v pondělí večer proletí mezi Zemí a Měsícem. Viditelný bude i menším amatérským dalekohledem, a to za předpokladu tmavé oblohy a pozorování...

16. května 2026  15:10

Na peníze zapomeňte! Odstupné pro exministry pošle Magyar ukrajinskému sirotčinci

Slavnostní inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara v...

Odstupné, které náleží ministrům předchozí maďarské vlády, bude věnováno ukrajinskému sirotčinci poblíž maďarských hranic, uvedl nový maďarský premiér Péter Magyar. Bývalí Orbánovi ministři a jejich...

16. května 2026  14:18

Podezřelý z krádeže lebky světice nemusí do vazby. Vzkázal, čeho lituje

Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy odchází od soudu, kde se jednalo o...

Policie krátce před desátou hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Jednání...

16. května 2026  10:26,  aktualizováno  14:09

Ovládli jsme dvě vesnice, tvrdí Rusko. V dubnu však ztratilo víc území, než dobylo

Sledujeme online
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...

Ruské jednotky oznámily převzetí kontroly nad vesnicemi Borova a Kuťkivka v Charkovské oblasti. Ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky v noci na sobotu poničily civilní infrastrukturu v Charkovské a...

16. května 2026  13:54

Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Toulavé sele, které ničilo úrodu, už chytili

„Zahrádkáři mohou slavit. Dnešním dnem je konec teroru a nastává klid a mír,“ glosoval šéf Záchranné zvířecí stanice v Bílé Lhotě-Pateříně u Litovle na Olomoucku Ondřej Csik úspěšný odchyt...

16. května 2026  13:32

Mírová jednání ukončí válku. Jeden z nejmocnějších mužů na Ukrajině promluvil

Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov (5. března 2026)

Několikrát byl blízko smrti, teď chce zastavit válku. Kyrylo Budanov, nový šéf kanceláře ukrajinského prezidenta a muž, na kterého Rusko uspořádalo přes deset neúspěšných atentátů, poprvé promluvil k...

16. května 2026  13:16

Sudetští Němci nemluví o své odpovědnosti, řekl Klempíř. Propaganda, vmetl mu Baxa

Ministr kultury Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř označil sudetoněmecké setkání v Brně za provokaci, přičemž zástupce německé vlády nepovažuje za příliš blízké této akci. „Sudetský spolek furt vykřikuje, že jsme jim...

16. května 2026  12:54

Poslední ze strůjců masakru ze sedmého října je po smrti, oznámil Izrael

Palestinci truchlí po izraelských náletech zaměřených na Izzadína Haddáda,...

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v Pásmu Gazy zabila Izzadína Haddáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle izraelských představitelů posledního ze strůjců masakru...

16. května 2026  12:48

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Američané zabili v Nigérii velitele islamistů. Složitá operace, napsal Trump

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Americké síly ve spolupráci s ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na síti to oznámil prezident Donald Trump....

16. května 2026  7:01,  aktualizováno  11:17

Velká Trumpova prohra. V Číně vyjednal jediný obchod, pak spílal Tchaj-wanu

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Závěry dvoudenního jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem hodnotí experti, politici i finanční trhy poměrně negativně. Americká strana ve svém...

16. května 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.