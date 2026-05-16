Zemi těsně mine asteroid, bude blíž než Měsíc. Jak ho pozorovat?

Asteroid JH2 objevili astronomové z projektu Mount Lemmon Survey před necelým týdnem. V následujících dnech další observatoře zpřesnily jeho dráhu letu. Vesmírné těleso z rodiny Apollo křižuje oběžnou dráhu Země a pohybuje se po výrazně eliptické trajektorii, která sahá od vnitřních částí sluneční soustavy až k oběžné dráze Jupiteru.
V době největšího přiblížení se bude asteroid nacházet zhruba 90 až 91 tisíc kilometrů od Země, což odpovídá přibližně čtvrtině vzdálenosti k Měsíci.
Astronomové upozorňují, že asteroid nepředstavuje pro Zemi žádné nebezpečí. I kdyby změnil trajektorii směrem k planetě, podle NASA by se vesmírné těleso menší než zhruba 25 metrů s největší pravděpodobností spálilo v atmosféře a způsobilo jen minimální nebo žádné škody.
Asteroid proletí velmi blízko Země, bude proto viditelný běžným dalekohledem, nedostane se však za oběžnou dráhu geostacionárních družic.
Pro pozorování je potřeba najít místo mimo městské osvětlení. Zájemci mohou sledovat také online přenos, který zprostředkuje italská observatoř Virtual Telescope Project.