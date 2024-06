Assange u amerického soudu přiznal vinu v případu vyzrazení tajných informací

Zakladatel WikiLeaks by měl být na základě dohody s prokuraturou následně propuštěn a měl by se vrátit do své rodné Austrálie.

Assange podle dostupných informací v pondělí opustil britské vězení a ještě tento týden se dostaví k americkému federálnímu soudu na Severních Marianách. „Slyšení se tam koná kvůli Assangeovu nesouhlasu s cestováním do USA a blízkosti australského soudu,“ uvedli žalobci.

Ještě v pondělních odpoledních hodinách nasedl Assange na letadlo. „Blížíme se ke svobodě,“ napsal portál WikiLeaks na X, když letadlo mezipřistálo v Bangkoku.

Dvaapadesátiletý někdejší počítačový expert v USA čelí 18 obviněním, z toho 17 z nich za špionáž. Podle soudního podání citovaného agenturami se hodlá přiznat k jedinému bodu obvinění, jímž je spiknutí s cílem získat a zveřejnit utajované informace o americké národní obraně.

„Julian je volný!!!“ napsala na X jeho žena Stella Assangeová. „Naši nezměrnou vděčnost k tobě nelze vyjádřit slovy, ano k tobě, který jsi všechny po celá ta léta mobilizoval, aby se sen mohl stát skutečností,“ dodala.

Během více než 12 let zadržování se Assange pro mnohé stal symbolem boje za svobodu slova. Podle jeho blízkých se zároveň věznění negativně projevilo na jeho zdravotním stavu.