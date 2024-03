Dílčí výhra Assange. Britský soud odložil vydání do USA, neví, co by s ním bylo

Podle soudců by Assange mohl ve Spojených státech dostat i trest smrti. Případ byl odročen na 20. května. Rozhodnutí znamená, že právní sága, která se táhne již více než deset let, bude pokračovat. Dvaapadesátiletý Australan čelí v USA 18 obviněním, z toho 17 za špionáž. Americké úřady chtějí Assange soudit za zveřejnění utajovaných armádních dokumentů a britská vláda v červnu 2022 po dlouhých soudních tahanicích nařídila jeho vydání do USA. Assange se proti tomuto rozhodnutí odvolal.

V úterý londýnští soudci v Assangeově případu ve svém rozhodnutí uvedli, že má reálnou šanci se proti vydání úspěšně odvolat. „Pokud nebudou poskytnuty záruky, pak udělíme povolení k odvolání bez dalšího projednávání,“ uvedl britský soud. „Pokud budou záruky poskytnuty, pak dáme stranám příležitost předložit další návrhy, než přijmeme konečné rozhodnutí o povolení podat odvolání,“ cituje rozhodnutí soudu agentura AP.

Server WikiLeaks s Assangem v čele zveřejnil miliony dokumentů, včetně řady utajovaných zpráv souvisejících s válkou, špionáží a korupcí. Důvodem, proč americké úřady chtějí zakladatele WikiLeaks stíhat, je podle amerického státního zástupce to, že „ohrozil strategické národní bezpečnostní zájmy USA“ a vystavil riziku jednotlivce, jejichž jména figurují v uniklých dokumentech a na videích, píše agentura Reuters.

V průběhu dvoudenního soudního líčení v únoru letošního roku uvedl Assangeův obhájce Edward Fitzgerald, že americké úřady se jeho klienta snaží potrestat za to, že uveřejněním WikiLeaks „odhalil zločinnost americké vlády v bezprecedentním měřítku“, včetně případů mučení a zabíjení.