Alisa, která měla být ruskou odpovědí na Siri či Alexu amerických technologických gigantů, nyní podle uživatelů „šíleně blbne“, píše portál The Moscow Times. Alisa se potýká s problémy poté, co ukrajinské drony minulý měsíc zaútočily na ruská datová centra v Rjazaňské, Kalužské a Vladimirské oblasti, což si vynutilo přerušení jejich provozu.
Asistentka má nyní potíže s výslovností ruských slov, často zamrzá, častěji chybuje při vyhledávání informací a občas na požadavky vůbec nereaguje.
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„Slyší mě, ale neodpovídá na žádné otázky – kromě dotazů na počasí,“ postěžoval si jeden z uživatelů na platformě Telegram. Jiný uživatel poznamenal, že ještě před dvěma lety byla asistentka „mnohem lepší a chytřejší“.
„Buď nemůže najít to, co hledám, nabízí nesouvisející návrhy, nebo řekne: ‚Pošlu vám odkaz‘ – ale není jasné, kam ten odkaz vlastně posílá. Nikde se totiž neobjeví,“ napsal jeden z uživatelů.
Uživatelé také upozorňují na problémy s výslovností Alisy. „Špatně klade přízvuky ve slovech. Je zvláštní, že když slovo vysloví samostatně, řekne ho správně, ale jakmile je součástí celé věty, udělá chybu,“ povšiml si jeden z kritiků. Další označil současný výkon Alisy za „naprostý šmejd“. Třetí uživatel si všiml, že po útocích na datová centra je umělá inteligence Alisa „mrzutější“ a už neodpovídá tak vesele jako dříve.
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Počet stížností na nefunkčnost Alisy podle serveru DownDetector od konce října roste a za poslední dva týdny se jejich počet zvýšil zhruba pětinásobně.
Ukrajinci v říjnu napadli tři ze šesti datových center společnosti. Uživatelé v celém Rusku i v sousedních zemích zaznamenali výpadky taxislužeb a bankovních aplikací. Problémy zasáhly také systémy federální daňové správy a rozhodčích soudů, stejně jako řadu dalších společností, mezi něž patří Dodo Pizza, M.Video, Lenta a Magnit.
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Yandex v úterý oznámil, že necelá tři procenta uživatelských dat byla nenávratně ztracena a nelze je obnovit.
Tři superpočítače společnosti, které byly v zasažených datových centrech, představují 73 procent celkového výpočetního výkonu všech ruských superpočítačů, přičemž dalších 23 procent připadá na spořitelnu Sber, uvedl zdroj deníku Kommersant. Podle expertů trvat až šest měsíců, než se zařízení podaří nahradit. Sám Yandex však tvrdí, že superpočítače poškozeny nebyly a budou nasazeny na nových místech, dodaly The Moscow Times.