Staří asijští Američané nechápou demonstrace mladší generace proti rasismu

Březnová střelba ve třech masážních a kosmetických salonech v Atlantě, při níž většina obětí byly ženy asijského původu, vedla k další vlně protestů vůči rasismu, již dříve vyvolané smrtí černocha George Floyda. Demonstranti varovali, že v kontextu koronavirové krize započaté v Číně jsou terčem nenávistivých útoků.

Někteří členové asijsko-americké komunity vyššího věku se k protestům přidali. Podle agentury AP jich však nebylo příliš, pohled na celou záležitost se tak generačně liší.

Devětasedmdesátiletá emigrantka z Filipín Cora McDonnellová se nyní bojí chodit sama do kostela v Seattlu. Přesto se ale nechce vyjadřovat k násilnostem, které hrozí asijským Američanům. „Mluvíte (o tom) možná ve své rodině, ale ne doopravdy veřejně. Opravdu to nerozmazáváte.“

„Jen nevzbuzujte rozruch, nezapojujte se (do demonstrací). Myslím, že to je mentalita starší generace,“ podotýká třiasedmdesátiletá předsedkyně Národní asociace čínských Američanů Lani Wongová. Tvrdí, že i když s takovýmto myšlením nesouhlasí, rozumí mu.

Mladší členové komunity nemají takové pochopení. Někteří přiznávají, že je postoj jejich rodičů a prarodičů frustruje. „Věří, že je důležitější, abych se soustředila na svou kariéru a rodinu. Mají pocit, že nemůžeme nic změnit,“ uvedla Allison Wangová, jedna z organizátorek protestů v centru Atlanty.

Pastor Tae Chin odmítl radu své korejské tchyně, ať „pracuje tvrdě“ a „je dobrým člověkem, a oni jednou uvidí“. „To je důvod, proč vůbec máme tento problém, protože to je přesně to, co my děláme,“ shrnuje Chin pocit části mladé generace asijských Američanů, že je americká společnost nevnímá s takovým respektem, jaký by si zasloužili.

Svou roli hrají i odlišné životní zkušenosti. Asiaté, kteří emigrovali ze zemí s vládou tvrdé ruky, si nesou v sobě vzpomínku na smrtelné důsledky, které mohla mít participace na demonstracích. Bojí se proto, co by se mohlo i jejich potomkům stát.

Jiný pohled na policisty

Odlišný pohled mají jiné věkové skupiny uvnitř komunity na otázku role policie. Podle stanice NPR v Chinatownu v San Franciscu po útocích v Atlantě někteří asijští obchodníci vyjadřovali touhu, aby je chránilo více mužů a žen v uniformě.

Naopak mladší Asiaté se přidali na stranu aktivistů z řad hnutí Black Lives Matter a žádají, aby policisté operovali pod větším dohledem. Varovali, že se větší přítomnost strážců zákona může negativně projevit právě vůči černochům jakožto podle nich obvyklým terčem rasového profilování a policejní brutality.

„Jako asijští Američané už nemůžeme stát stranou a nechat černochy dávat svá těla do přední linie, aby dosáhli vítězství, z něhož budeme těžit i my. Toto je také naše osvobození a musíme definovat, co to znamená. Svět bez policie je svět, který asijští Američané potřebují a chtějí,“ odůvodňovala postavení se za iniciativy o odfinancování policie (defund the police) nezisková organizace Freedom Inc. Peníze pro policii by podle ní měly jít na vzdělání asijských Američanů a Afroameričanů.

K dispozici nejsou žádné jasné statistiky, do jaké míry jsou asijští Američané terči útoků kvůli své rase. Podle listu The New York Times neexistují jasné vnější znaky jako je třeba svastika, které by jednoznačně určily, že pachatel napadl daného jedince kvůli jeho původu. Situaci komplikuje i fakt, že obětmi bývají často čínští obchodníci, přičemž se může jednat jednoduše o loupežné přepadení.

Úřady v San Francisku reportovaly v únoru od začátku roku 23 zpráv o útocích či loupežných přepadení na asijské Američany. Organizace AAPI Hate uvádí, že za minulý rok zaznamenala 2 800 případů zločinů z nenávisti.