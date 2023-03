Středem zájmu planety býval v posledních desetiletích obchod bez bariér. Asie se stala ekonomickým motorem pro celý svět, vzájemná výměna zboží svázala Čínu a další regionální „tygry“ se Západem, vládla globalizace.

Dnes se ale svět zdá mnohem nebezpečnější. Rovnováha sil se vychyluje, změna vytváří daleko vyšší rizika, formují se nové bloky.

Převládá strach z toho, co bude, nebo co by mohlo být.