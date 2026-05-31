Dívek se zbavili, než se narodily. Ve Střední Asii roste generace osamělých mužů

  19:19
V částech Uzbekistánu a Tádžikistánu přicházejí děvčata o život ještě předtím, než se narodí. Rodiny pod tlakem tradic podstupují selektivní interrupce, které už desetiletí narušují přirozený poměr mezi narozenými chlapci a dívkami. Odborníci varují, že důsledky mohou změnit podobu celé společnosti ve Střední Asii.
Děti jedí melouny v uzbeckém Kokandu. (28. října 2022)

Děti jedí melouny v uzbeckém Kokandu. (28. října 2022)

„Můj manžel naše dvě dcery zbožňoval a rozmazloval. Zároveň ale neskrýval, že chce i syna,“ líčí Nafisia z Taškentu. Potrat podstoupila poté, co jí lékaři oznámili, že čeká třetí dceru. Bála se, že čtvrté těhotenství a porod, které by po narození dalšího děvčátka následovaly, její podlomené zdraví neunese. Později znovu otěhotněla, tentokrát měla syna.

Podobné příběhy nejsou v regionu neobvyklé. V Uzbekistánu a Tádžikistánu se už řadu let rodí více chlapců než dívek. V některých oblastech připadá na sto narozených dívek až 110 chlapců, což podle odborníků nemůže vzniknout přirozeně. Stojí za tím tlak manželů, příbuzných i zakořeněná představa, že syn zajistí rodině budoucnost a společenské postavení.

Guli z uzbeckého Ferganu popsala, že rodina jejího manžela při každém těhotenství otevřeně požadovala syna. Když lékaři zjistili, že i čtvrté dítě bude dívka, příbuzní ji nutili k potratu. Odmítla. Tchyně poté přesvědčila svého syna, aby si našel druhou manželku, která mu porodí vytouženého chlapce. Ani ta ale syna neměla. Muž dnes vychovává celkem osm dcer.

V Uzbekistánu i Tádžikistánu mohou ženy podstoupit interrupci na vlastní žádost do dvanáctého týdne těhotenství. Lidé ale pravidla často obcházejí.

„Znám případy, kdy ženy donutily ukončit těhotenství dokonce i ve 21. týdnu jen proto, že čekaly dívku,“ popsala Rádiu Svobodná Evropa (RFE) psycholožka Muazzam Ibrachimovová z organizace Mehrjon, která se věnuje ochraně matek a dětí.

Podle odborníků problém vyrůstá z patriarchálních tradic. Synové podle nich zůstávají součástí rodiny a pokračují v rodové linii, zatímco dcery po svatbě odcházejí jinam. OSN uvádí, že kvůli preferenci synů a selektivním interrupcím „zmizelo“ po celém světě asi 142 milionů dívek.

Muži narození v době největšího rozmachu selektivních potratů dnes dospívají a jen obtížně hledají partnerky. Výzkumníci tento jev označují jako „marriage squeeze“ — situaci, kdy dlouhodobý nedostatek žen vede k tomu, že část mužů zůstává bez možnosti založit rodinu. Experti zároveň varují, že nerovnováha může vést k větší společenské nestabilitě, obchodování s lidmi, nuceným sňatkům nebo násilí na ženách.

Uzbekistán se nyní snaží selektivní interrupce omezit pomocí osvětových kampaní, do nichž zapojuje i náboženské autority, které připomínají, že v muslimské tradici představuje výchova dcer požehnání. Lékaři zároveň upozorňují, že ženy za pohlaví narozeného dítěte nenesou odpovědnost.

Selektivní interrupce se netýkají jen Střední Asie. Dlouhodobě s nimi bojují také Čína, Indie nebo Vietnam, kde preference synů rovněž zásadně narušila poměr mezi narozenými chlapci a dívkami. Odborníci podobný trend zaznamenali také v Arménii, Ázerbájdžánu či Gruzii.

OSN odhaduje, že kvůli selektivním interrupcím chybí jen v zemích Kavkazu a západního Balkánu přes 171 tisíc dívek. Podle organizace by se například v Ázerbájdžánu mohlo při zachování současného trendu do poloviny století rodit každoročně až o 15 tisíc více chlapců než dívek.

