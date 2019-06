Čína kvůli africkému moru porazí miliony prasat, nemoc se nedaří zastavit

Africký mor prasat, který je pro lidi neškodný, ale pro prasata smrtelný, způsobil loni v srpnu chaos v Číně. Země kvůli němu musela okamžitě porazit více než milion prasat. Čína je v současnosti domovem více než poloviny světové populace prasat a rychle se šířící nemoc způsobila globální zvyšování cen vepřového masa.

Proti africkému moru prasat neexistuje očkování. Nemoc způsobuje vnitřní krvácení, na které zvířata nakonec zemřou. Jedinou možností, jak se nemoci zbavit, je usmrtit všechna nakažená zvířata.

Odborníci se podle listu The Guardian domnívají, že Čína bude muset nakonec porazit více než 200 milionů prasat. Virus dokáže přežít až několik týdnů, a to i na oblečení nebo automobilech, což mu umožňuje rozšíření do velké vzdálenosti.

Onemocnění se postupně rozšířilo po celé Asii a zdevastovalo chovatele prasat ve Vietnamu, Kambodži nebo Thajsku, které je druhým největším producentem vepřového masa na kontinentu. Případy afrického moru se v posledních týdnech množí také v Mongolsku, Severní Koreji a Hongkongu. Jižní Korea začala v reakci na šíření nemoci testovat prasata na hranicích.

Specialisté z Organizace OSN pro výživu a zemědělství se obávají, že by africký mor mohl v příštích měsících vypuknout také v Barmě, na Filipínách nebo v Laosu, protože je velmi komplikované kontrolovat veškerý pohyb prasat a výrobků z vepřového masa napříč místními propustnými hranicemi.

Ceny vepřového budou globálně stoupat

„Je to největší vypuknutí zvířecí choroby, jaké jsme kdy měli na planetě. Epidemie slintavky, kulhavky nebo nemoci šílených krav bledne ve srovnání s tím, co způsobí africký mor prasat. A my nemůžeme zastavit jeho šíření,“ popisuje veterinář a epidemiolog Dirk Pfeiffer z university v Hongkongu.



Asijské vlády momentálně boj proti šíření nemoci prohrávají. „Obáváme se, že se africký mor prasat bude nadále šířit napříč jihovýchodní Asií,“ říká Wantanee Kalpravidh z OSN. Podle něj vlády nenabízejí farmářům dostatečné odškodnění za porážku zvířat, takže chovatelé nemají důvod výskyt nemoci nahlásit.

Důsledky onemocnění už se projevily za hranicemi Asie. Celosvětové ceny vepřového masa vzrostly téměř o 40 procent a pravděpodobně povedou k většímu dovozu masa z Evropy a Ameriky, aby byla uspokojena poptávka.