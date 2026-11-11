„Asi má co skrývat.“ Nevyšetřujte Trumpovu vládu, varuje Bílý dům demokraty

Poradce Bílého domu Will Scharf varování v pondělí zaslal kongresmanovi Robertu Garciaovi, který je nejvýše postaveným demokratem výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled.
Právě Garcia bude zřejmě předsedat tomuto důležitému výboru poté, co v lednu zasedne nový Kongres, v němž budou mít demokraté většinu. Garcia již vzkázal zástupcům Trumpovy administrativy, že by si měli najmout dobré právníky. Stalo se tak poté, co republikáni v listopadových volbách v polovině funkčního období přišli o většinu ve Sněmovně reprezentantů i v horní komoře Kongresu – Senátu.
Scharf v reakci na to v pondělním dopise napsal, že „hrozby úředníkům výkonné moci, jejichž cílem je odradit je od veřejné služby, nebo procesy určené pouze ke zneužití či vštípení strachu mohou překročit hranici do očí bijící kriminality“.
Garcia vzápětí uvedl, že „Donald Trump má patrně co skrývat“, a zdůraznil, že Kongres pro vyšetřování nepotřebuje svolení od Bílého domu. „Americký lid drtivou většinou hlasoval pro to, abychom schválili zákony, které by vymýtily korupci,“ dodal.
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„Voliči špatně vybrali.“ Krotcí republikáni stojí za Trumpem i po volebním výprasku
Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche v nedělním rozhovoru se stanicí CNN uvedl, že by mohlo být zahájeno vyšetřování, pokud demokraté začnou používat výhrůžný jazyk. Později tento týden ale připustil, že Kongres má právo dohledu a bylo tomu tak vždy.
Demokraté uvedli, že chtějí prověřit Trumpovy realitní projekty v okolí hlavního města a jeho aktivity v oblasti kryptoměn, na nichž se podílel zvláštní vyslanec Steve Witkoff.