„Začínala jsem u agentury, ale vnímám to jako velmi špatnou zkušenost. Musíte prostě plnit, cokoliv agentura chce, a nelze si příliš vybírat,“ uvedla pro iDNES.cz třicetiletá Anna. Pochází z Ukrajiny, v Praze pracuje v sexbyznysu a stejně jako její kolegyně si nedávno zřídila profil na platformě Ashoo.
Anna tvrdí, že pracuje v týmu s dalšími ženami, přičemž jedna z nich za příplatek vykonává činnost „manažerky“. To znamená, že komunikuje se zákazníky a informuje jednotlivé dívky o časech, kdy mají být pro klienty dostupné. „Teď jsem spokojená, pomáháme si vzájemně, a jedna z mých kamarádek nám spravuje účty,“ zdůrazňuje Anna.
„Zažil jsem případy, kdy manželé svým ženám prostitutkám vozili na privát obědy nebo je tam během přestávek navštěvovali. A také znám jeden bordel, kde pracuje matka s dcerou.“