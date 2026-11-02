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Obří ruský online nevěstinec expanduje do Česka, řídí ho pasák z Petrohradu

Adam Hájek
Matěj Svěrák
,
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Ashoo

Alexej Siněnko udělal pohádkovou kariéru. Z petrohradského pasáka se vypracoval na provozovatele největšího internetového katalogu sexuálních služeb v Rusku a každý měsíc kasíruje miliony rublů. Jeho platforma Ashoo před několika týdny expandovala do vybraných evropských zemí. Jednou z nich je Česko. Má šanci v nabité konkurenci uspět?

„Začínala jsem u agentury, ale vnímám to jako velmi špatnou zkušenost. Musíte prostě plnit, cokoliv agentura chce, a nelze si příliš vybírat,“ uvedla pro iDNES.cz třicetiletá Anna. Pochází z Ukrajiny, v Praze pracuje v sexbyznysu a stejně jako její kolegyně si nedávno zřídila profil na platformě Ashoo.

Anna tvrdí, že pracuje v týmu s dalšími ženami, přičemž jedna z nich za příplatek vykonává činnost „manažerky“. To znamená, že komunikuje se zákazníky a informuje jednotlivé dívky o časech, kdy mají být pro klienty dostupné. „Teď jsem spokojená, pomáháme si vzájemně, a jedna z mých kamarádek nám spravuje účty,“ zdůrazňuje Anna.

„Zažil jsem případy, kdy manželé svým ženám prostitutkám vozili na privát obědy nebo je tam během přestávek navštěvovali. A také znám jeden bordel, kde pracuje matka s dcerou.“

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