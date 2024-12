VIDEO: Drancování a oheň. Rebelové vyplenili Asadův palác

Lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) provedli za posledních deset let patnáct multiviscerálních transplantací, tedy zákroků, kdy pacientům vymění všech pět břišních orgánů....

Vystoupení USA z NATO bych zvážil, řekl Trump. Omilostní útočníky na Kongres

Zvolený americký prezident Donald Trump by „rozhodně zvážil“ vystoupení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to řekl v rozhovoru s televizí NBC News pro pořad Meet the...