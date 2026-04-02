Grilované hovězí, brokolice a zákaz příliš drobit. Jak vypadá jídelníček posádky Artemis II

Astronauti měli možnost jídla před odletem ochutnat a ohodnotit. S sebou mají například grilované hovězí hrudí, zapečenou brokolici, zeleninový quiche, kuskus s ořechy, mangový salát, pikantní zelené fazolky či makarony se sýrem. Kanadský astronaut Jeremy Hansen si podle CNN přibalil také pochutiny s javorovým sirupem.
Posádce bude k dispozici také čokoládová pomazánka, džem, med, skořice, pikantní hořčice a pět různých pálivých omáček, které mají zvýraznit chuť pokrmů, protože během krátkých kosmických letů dochází k otupení chuťových pohárků. To souvisí s přesunem tělních tekutin směrem k hlavě ve stavu beztíže, což vyvolává pocit silného nachlazení a snižuje schopnost vnímat vůně a chutě, poznamenala CNN.
K pití si astronauti mohou dát vodu pokojové teploty, ovocné džusy, kávu, čaj, smoothie či kakaový nápoj. Drobky jsou ve vesmíru naprosto nepřípustné. Jak se ukázalo během programu Apollo, když se astronauti pokoušeli ve vesmíru jíst sendviče, drobky z chleba mohou létat kolem a dostat se astronautům do očí nebo plic, případně uváznout uvnitř přístrojů a způsobit jejich poškození. Posádka proto bude jíst tortilly a pšeničné placky, aby se vznik drobků minimalizoval.
Raketa Space Launch System s lodí Orion odstartovala dnes v 0:35 SELČ (středa 18:35 místního času) na misi Artemis II, jejímž cílem je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Raketa vzlétla z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a vynesla loď se čtyřmi astronauty na oběžnou dráhu. Orion bude pokračovat k Měsíci, který obletí ve vzdálenosti 7400 kilometrů a po téměř deseti dnech ve vesmíru se vrátí na Zemi.