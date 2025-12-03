Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence

Autor: ,
  14:37
Německá armáda ve středu uvedla do provozu první část nového protiraketového systému Arrow 3. Podle ministra obrany Borise Pistoriuse posílí systém ochranu Německa i jeho spojenců před balistickými střelami. Německo se rozhodlo zlepšit svou protivzdušnou obranu kvůli ohrožení z Ruska, systém Arrow 3 koupilo od Izraele.
Německé letectvo představuje počáteční schopnosti raketového systému Arrow 3....

Německé letectvo představuje počáteční schopnosti raketového systému Arrow 3. (3. prosince 2025) | foto: ČTK

Německá armáda uvedla do provozu první část nového protiraketového systému...
Test balistické rakety Arrow 3, kterou vyrobily Spojené státy ve spolupráci s...
Demonstranti s vlajkami a transparenty protestují proti rozmístění raketového...
Německé letectvo představuje počáteční schopnosti raketového systému Arrow 3....
13 fotografií

První část nového protiraketového systému ve středu armáda zprovoznila na vojenském letišti Holzdorf, které leží zhruba na půl cesty mezi Berlínem a Drážďany. Plné bojové kapacity by systém měl dosáhnout až v roce 2030. Systém bude umístěn na třech základnách v Německu.

Dohodu o nákupu systému Arrow 3 podepsal Pistorius se svým tehdejším izraelským protějškem Joavem Galantem v září 2023. Galant tehdy řekl, že se jedná o největší zahraniční zakázku pro zbrojní průmysl v dějinách Izraele.

Německo má plán pro střet s Ruskem. Řeší přesun 800 tisíc vojáků NATO na východ

Bundeswehr za systém zaplatil podle mluvčího ministerstva obrany téměř 92 miliard korun. Nákup umožnily peníze ze zvláštního fondu na obranu se stovkou miliard eur, který bývalý kancléř Olaf Scholz zřídil krátce po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Izrael zapojil systém Arrow 3 do své protivzdušné obrany v roce 2017, země jej několikrát použila při obraně před íránskými raketami. Protirakety, na jejichž vývoji se podílela společnost Israel Aerospace Industries spolu s americkou firmou Boeing, jsou navrženy tak, aby se od nich ve velké výšce oddělily hlavice s náloží, které se změní na satelity, které vyhledají a zasáhnou útočící objekty. Rakety může zneškodnit až ve výšce 100 kilometrů.

„Získáváme tím poprvé možnost včasného varování a ochrany našeho obyvatelstva a infrastruktury před balistickými raketami dlouhého doletu,“ řekl ve středu ministr Pistorius. Systém však nechrání před řízenými střelami s plochou dráhou letu nebo jinými střelami letícími v malé výšce. Pistorius zdůraznil, že Německo novým systémem nechrání jen sebe, ale i své spojence v Evropě.

Německé armádě při převozu ukradli z náklaďáku téměř 20 tisíc kusů munice

Německo v posledních letech – především v reakci na válku na Ukrajině – zvyšuje investice do své obrany včetně protivzdušné. Vytvořilo kvůli tomu i alianci European Sky Shield Initiative. Její vznik ohlásil tehdejší kancléř Scholz v projevu na Univerzitě Karlově v Praze v srpnu 2022. Členem ESSI je nyní 23 zemí včetně Česka a Slovenska. Některé evropské státy, například Francie, Berlín kritizovaly kvůli tomu, že se nezaměřil na vývoj a nákup systémů evropské provenience.

Holzdorf

Holzdorf

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Požár autobusu dnes odpoledne likvidují hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Plameny zasáhly autobus v plném rozsahu. Cestoval v něm jen řidič. Podle mluvčího pražských...

3. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  15:01

Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence

Německé letectvo představuje počáteční schopnosti raketového systému Arrow 3....

Německá armáda ve středu uvedla do provozu první část nového protiraketového systému Arrow 3. Podle ministra obrany Borise Pistoriuse posílí systém ochranu Německa i jeho spojenců před balistickými...

3. prosince 2025  14:37

Neříkejte tomu kultivované maso, vyčetl předák řezníků výrobcům tkáňových kultur

Rozemleté maso se posílá skrz výrobu na papíru. Ten zůstane i ve...

Slovo maso by se mělo používat jenom u kusů živočichů, vyčetl ve středu na konferenci Potravinářské komory ČR výrobcům masa z tkáňových kultur ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Ti...

3. prosince 2025  14:24

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. O jakou...

3. prosince 2025  13:21,  aktualizováno  14:14

Podepsáno. Škoda Group dodá na Slovensko bateriové vlaky za miliardy

Škoda Group dodá na Slovensko až 36 bateriových vlaků.

Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsal s dvoučlenným konsorciem kolem české skupiny Škoda Group smlouvu o nákupu vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem....

3. prosince 2025  14:14

Bláznivé babky, rusofobní zlodějky, obul se Medveděv do šéfek EU. Přeje jim smrt

Místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na mezinárodním právním...

Bývalý ruský prezident a premiér a nynější místopředseda Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv zaútočil na svém telegramovém účtu na vedoucí představitelky Evropské unie Ursulu von der Leyenovou a Kaju...

3. prosince 2025  14:14

Centrum pro závislé se má přesunout do rodinné zástavby, sousedé protestují

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Část obyvatel Ústí nad Labem se bouří kvůli přesunu centra pro závislé do rodinné zástavby ve Staré ulici. Jednou z nabízených služeb je i kontaktní centrum (K-centrum), které umožňuje narkomanům...

3. prosince 2025  14:03

RECENZE: Dejvické divadlo s jiným šéfem na jiném místě. Novou éru zahájili Fackou

Premium
Lenka Krobotová a Lukáš Příkazký v představení Facka, které Dejvické divadlo...

Zdánlivě banální rvačka s tragickým následkem posloužila Jiřímu Havelkovi k napínavému divadlu s jasným poselstvím. Dejvické divadlo uvedlo novinku Facka s Lenkou Krobotovou, Martinem Myšičkou a...

3. prosince 2025

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  13:58

Agrofert uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku, poprvé mimo Evropu

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku mimo Evropu, a to buď v Americe, nebo na Středním východě....

3. prosince 2025  13:54

VIDEO: Ukrajinci v Rusku zasáhli ropovod Družba, letos už popáté

Ropovod Družba je v plamenech

Ukrajina v ruské Tambovské oblasti v pondělí zasáhla ropovod Družba, uvedl zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Letos je to pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a...

3. prosince 2025  12:17,  aktualizováno  13:46

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků...

3. prosince 2025  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.