První část nového protiraketového systému ve středu armáda zprovoznila na vojenském letišti Holzdorf, které leží zhruba na půl cesty mezi Berlínem a Drážďany. Plné bojové kapacity by systém měl dosáhnout až v roce 2030. Systém bude umístěn na třech základnách v Německu.
Dohodu o nákupu systému Arrow 3 podepsal Pistorius se svým tehdejším izraelským protějškem Joavem Galantem v září 2023. Galant tehdy řekl, že se jedná o největší zahraniční zakázku pro zbrojní průmysl v dějinách Izraele.
Bundeswehr za systém zaplatil podle mluvčího ministerstva obrany téměř 92 miliard korun. Nákup umožnily peníze ze zvláštního fondu na obranu se stovkou miliard eur, který bývalý kancléř Olaf Scholz zřídil krátce po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
Izrael zapojil systém Arrow 3 do své protivzdušné obrany v roce 2017, země jej několikrát použila při obraně před íránskými raketami. Protirakety, na jejichž vývoji se podílela společnost Israel Aerospace Industries spolu s americkou firmou Boeing, jsou navrženy tak, aby se od nich ve velké výšce oddělily hlavice s náloží, které se změní na satelity, které vyhledají a zasáhnou útočící objekty. Rakety může zneškodnit až ve výšce 100 kilometrů.
„Získáváme tím poprvé možnost včasného varování a ochrany našeho obyvatelstva a infrastruktury před balistickými raketami dlouhého doletu,“ řekl ve středu ministr Pistorius. Systém však nechrání před řízenými střelami s plochou dráhou letu nebo jinými střelami letícími v malé výšce. Pistorius zdůraznil, že Německo novým systémem nechrání jen sebe, ale i své spojence v Evropě.
Německo v posledních letech – především v reakci na válku na Ukrajině – zvyšuje investice do své obrany včetně protivzdušné. Vytvořilo kvůli tomu i alianci European Sky Shield Initiative. Její vznik ohlásil tehdejší kancléř Scholz v projevu na Univerzitě Karlově v Praze v srpnu 2022. Členem ESSI je nyní 23 zemí včetně Česka a Slovenska. Některé evropské státy, například Francie, Berlín kritizovaly kvůli tomu, že se nezaměřil na vývoj a nákup systémů evropské provenience.