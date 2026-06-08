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Prozápadní orientace potvrzena. Volby v Arménii jasně vyhrál premiér Pašinjan

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  6:59aktualizováno  9:23
Arménský premiér Nikol Pašinjan se po sečtení hlasů ze všech volebních místností stal oficiálně vítězem parlamentních voleb. Jeho strana Občanská smlouva získala výraznou převahu nad opoziční starou Silná Arménie. Volby, které poznamenaly hrozby ze strany Ruska, tak potvrdily prozápadní orientaci Arménie.

Pašinjanova Občanská smlouva vyhrála parlamentní volby se ziskem 49,8 procenta hlasů. Druhá skončila Silná Arménie, kterou vede rusko-arménský miliardář Samvel Karapetjan. Získala 23,3 procenta hlasů. Do parlamentu se dostanou ještě další dvě strany. Podle volební komise hlasovalo 59 procent oprávněných voličů.

Arménský premiér Nikol Pašinjan se stal vítězem parlamnetních voleb. (8. června 2026)
Arménský premiér Nikol Pašinjan se stal vítězem parlamnetních voleb. (8. června 2026)
Arménský premiér Nikol Pašinjan se stal vítězem parlamnetních voleb. (8. června 2026)
Arménský premiér Nikol Pašinjan se po ohlášení průběžných výsledků označil za vítěze parlamentních voleb. (8. června 2026)
22 fotografií

Pašinjan, který v poslední době prosazuje sbližování s Evropskou unií, se už v noci označil za vítěze voleb. Vítězství své strany označil za historické a Arménii podle něho tato výhra „zajistí věčnost a rozvoj“. Slíbil, že udrží kurz sbližování se Západem a zároveň bude rozvíjet vztahy s Ruskem.

Podle Pašinjanova hlavního oponenta Karapetjana byly volby ostudné a provázely je represe. Karapetjan uvedl, že desítky lidí z jeho volební kampaně byly zatčeny.

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Arménský vyšetřovací výbor sdělil, že vyšetřuje 59 případů týkajících se údajného porušování volebních pravidel, včetně opakovaného hlasování. Zadržel devět osob.

Arménie bývala součástí Sovětského svazu a později spojencem Ruska. Na svém území hostí také ruskou vojenskou základnu.

Vztahy Jerevanu a Moskvy se ale v posledních letech vyostřují. Arménie vyčítá Rusku, že ji neochránilo během bojů se sousedním Ázerbájdžánem. Ten v roce 2023 při bleskové vojenské operaci znovu ovládl Náhorní Karabach a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončil desítky let trvající vládu tamních arménských separatistů.

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Arménie se také před třemi lety připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), což Moskva označila za nepřátelský krok. O rok později Jerevan prakticky zmrazil svou účast v Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou. Loni Arménie přijala zákon, jenž deklaruje záměr usilovat o členství v Evropské unii.

Rusko v posledních dnech zakázalo dovoz různých zemědělských a potravinářských produktů z Arménie. Týká se to například květin, minerální vody, brandy nebo některých druhů čerstvé zeleniny.

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Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vzkázal Jerevanu, že se nemůže stát členem EU a zároveň zůstat v Ruskem vedeném ekonomickém uskupení Euroasijská hospodářská unie (EAHU). Podle Putina jde Arménie cestou Ukrajiny, která začala pokusem Kyjeva o vstup do EU. Proti Ukrajině Rusko od února 2022 vede útočnou válku.

Kreml čelí obvinění, že se nynější volby snažil obrátit ve svůj prospěch. Analytici upozorňovali na dezinformace na internetu, aktivity hackerů a šíření narativu vstřícného vůči Rusku, který představoval spolupráci se Západem jako nebezpečnou.

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