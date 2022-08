Po výbuchu skladu pyrotechniky v Arménii je šest mrtvých a přes 60 zraněných

Počet obětí výbuchu skladu zábavní pyrotechniky v obchodním centru Surmalu v arménské metropoli Jerevanu stoupl na šest. Informovala o tom v pondělí agentura Interfax. Agentura TASS informovala s odvoláním na arménské ministerstvo zdravotnictví o pěti obětech. Do nemocnic bylo převezeno 61 zraněných.

„Našli jsme tělo ještě jednoho mrtvého. Počet obětí stoupl na šest,“ citoval Interfax z komuniké ministerstva pro mimořádné situace. Dalších 15 lidí se podle něj pohřešuje. Agentura TASS informovala o 17 pohřešovaných.

Záchranné týmy pokračovaly v pátrání po přeživších i v noci. Ráno přijel na místo neštěstí i arménský premiér Nikol Pašinjan.

Výbuch nastal ve skladu zábavní pyrotechniky. Někteří svědci uvedli, že nejprve došlo k prvnímu výbuchu, a když lidé na místě začali pomáhat zraněným, ozvala se ještě další exploze.

After the first explosion in Yerevan, there was another explosion. After the first explosion, while the people around wanted to help the injured, a second explosion occurs. pic.twitter.com/a6vDKKkjlW