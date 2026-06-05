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Poslední ruská základna na Jižním Kavkazu brzy zmizí, říká arménský novinář

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Arménský novinář Arsen Charatjan na konferenci Unlock v Praze (4. června 2026) | foto: Prague Civil Society Centre

Adam Hájek
  20:00
Arméni poprvé po ztrátě Náhorního Karabachu míří k volbám. Sleduje je celý svět včetně Ruska, které se z posledních sil snaží malou zakavkazskou zemi odradit od cesty na Západ. „Evropa potřebuje příběhy úspěchu. Velkým vítězstvím byl konec Orbána v Maďarsku, máme tu i prozápadní Moldavsko. Teď se dalším takovým státem může stát Arménie,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium novinář Arsen Charatjan.

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Rusko za poslední týden výrazně omezilo import z Arménie. Zakázalo dovoz květin, lihovin, minerálky, ovoce. Je to z jeho strany projev síly, nebo zoufalství?
Myslím, že toho druhého. Zažili jsme to už v minulosti, zejména během vrcholící sezony zeleniny. Rusko buď uzavřelo hranice, nebo na našem zboží našlo nějakou chybu. Na tento typ nátlaku jsme zvyklí. Jen se o tom víc mluví, protože Arménie je momentálně středem velké pozornosti. Rusové teď sice ukazují svaly, ale arménskou ekonomiku to téměř vůbec nezasáhlo. Kdyby to byla skutečná obchodní válka proti současné vládě, začali by mnohem dříve, aby to na ekonomiku mělo reálný dopad. Je to jen gesto na poslední chvíli.

Zoufalství je možná příliš silné slovo, spíš to vidím jako ukazování svalů. Vzkazují nám, že to ještě nic není, že to může být daleko horší. Na druhou stranu jim už došlo, že to může mít i opačný účinek. Putin a jeho administrativa nejsou v Arménii příliš populární a těmito kroky mohou Armény jen popostrčit k hlasování pro současnou vládu. Takže věřím, že si to pečlivě propočítávají.

Rusko kvůli válce na Ukrajině oslabuje na Blízkém východě a teď i v oblasti Jižního Kavkazu. A to je klíčový faktor, proč je Arménie tak důležitá.

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