Arménie je náš přítel, prohlásil svou klidnou, jako vždy přesně odměřenou dikcí Dmitrij Peskov.
Samozřejmě si může sama vybrat, s kým se chce přátelit a s kým chce obchodovat. A pokud se její premiér Pašinjan nechce účastnit čtvrtečního summitu Moskvou vedeného Eurasijského ekonomického svazu, je to jeho plné právo. Jeho volba.
Ale na jednu věc by neměl zapomínat. Jeho země je z více než osmdesáti procent závislá na dovozu ruského zemního plynu, který díky dlouhodobé dohodě s Gazpromem odebírá za velmi příznivé ceny – oproti Evropě zhruba třetinové.
„Po členy jiných uskupení ekonomické integrace podobný režim není možný. Tam jsou tržní ceny. Naši přátelé v Jerevanu to dobře vědí,“ prohlásil Peskov.
Asi si myslí, že jsme blbci.