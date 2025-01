Premiér Nikol Pašinjan upozornil, že o vstupu do EU může rozhodnout jedině celostátní referendum a že ještě dříve by Jerevan měl s Bruselem vypracovat cestovní mapu integrace.

„Co by znamenalo členství (Arménie) v EU? To je těžké nyní říci, protože samozřejmě nelze být členem dvou různých organizací,“ řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že je suverénním právem Arménie usilovat o členství v EU, ale členství v EAHU je pro Arménii výhodné. Mluvčí Vladimira Putina rovněž upozornil, že o přístupových jednáních rozhoduje EU, a tak by bylo vhodné nejprve znát stanovisko unie k arménské snaze.

„Dobře známe příklad Turecka, které už mnoho desítek let usiluje o členství v EU, ale v tomto směru se od Bruselu nedočkalo vzájemnosti,“ řekl Peskov podle agentury Interfax. Opět zdůraznil, že pro Arménii by bylo prospěšné a výhodné setrvat v EAHU. Členy EAHU jsou vedle Ruska a Arménie také Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán.

Arménie se zapojila do Východního partnerství EU, ale svého času dala vzhledem k územním sporům s Ázerbájdžánem přednost tradičnímu spojenectví s Ruskem. To ale Jerevan na počátku desetiletí neuchránilo od porážky ve válce s Ázerbájdžánem a předloňské ztráty Náhorního Karabachu, které nezabránila ani přítomnost ruských vojáků.

Z Karabachu následně uprchla většina místních Arménů, ovládajících toto území po desítky let od krvavé války s Ázerbájdžánem na počátku 90. let minulého století. V důsledku vztahy Arménie k Rusku ochladly a Jerevan se začal Moskvě vzdalovat.

Server Meduza připomněl, že loni v září Arménie a unie zahájily rozhovory o bezvízovém režimu. Brusel přitom podmiňuje zrušení víz Arménům při krátkodobých cestách „zásadními reformami v klíčových oblastech“, včetně bezpečnosti cestovních dokladů, kontroly hranic, migrace a azylu, boje proti korupce a dodržování základních práv souvisejících se svobodou pohybu.

V půlce října premiér Pašinjan v Evropském parlamentu označil EU za klíčového partnera, který podporuje reformy podnikané arménskou vládou, a prohlásil, že Arménie je připravena se ještě více s unií sblížit.