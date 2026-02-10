Nová potupa pro Rusy. Jaderná elektrárna hrůzy přesluhuje, nahradí ji Američané

Hned na začátku bychom si měli na rovinu říci, že Mecamor je pro jadernou elektrárnu druhý nejlepší název hned po Černobylu. Pokud chcete, aby jediné zařízení svého druhu na jižním Kavkazu skutečně nahánělo hrůzu, měl by evokovat cosi mezi Mordorem a mozkomory.
A Mecamor skutečně hrůzu nahání. Experti se shodují, že jaderná elektrárna ležící asi čtyřicet kilometrů od Jerevanu představuje skutečnou hrozbu nejen pro třímilionovou Arménii, ale i pro sousední Gruzii, Turecko, Ázerbájdžán, jižní Rusko a Írán.
Je to klasická win-win situace jak pro Arménii, tak pro Spojené státy.