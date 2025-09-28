Arménie odstraní z razítek horu Ararat. Úlitba Turkům, zlobí se kritici

„Naším úkolem je učinit rozhodnutí, která nejen zajistí bezpečnost země v rámci našich legitimních hranic dnes, ale i po celé století,“ řekl arménský premiér Nikol Pašinjan k odstranění obrazu Araratu z oficiálních pasových razítek. Opatření vstoupí v platnost od listopadu.
„Vláda to dělá proto, aby se zavděčila Turkům,“ prohlásil podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) opoziční politik Sejran Ohanian.
„Zdůvodnění rozhodnutí je jednoduché: nová razítka budou v souladu s moderními požadavky a také s ideologií Skutečné Arménie,“ napsal v reakci na kritiku Arsen Torosjan, prominentní člen vládnoucí strany Občanská smlouva a nově jmenovaný ministr práce a sociálních věcí.
Turecko proti přítomnosti Araratu na státním znaku sousední země a jejích dalších oficiálních symbolech dlouhodobě protestovalo s tím, že si tak Jerevan dělá územní nároky a provokuje.
Ankara získala kontrolu nad Araratem a dalšími převážně arménskými oblastmi v regionu po podpisu karské smlouvy s SSSR roku 1921, která stanovila hranice mezi Tureckem a Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem.
Přítomnost Arménů na území dnešního východního Turecka skončila poté, co jich osmanská říše během první světové války až 1,5 milionu masově vyvraždila. Ačkoliv Turecko tento pojem odmítá, mezinárodní historici tuto událost označují za genocidu.
Jerevan se ke kroku rozhodl měsíc poté, co s Ázerbájdžánem – blízkým spojencem Turecka – podepsal za přispění amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodu, jež má ukončit téměř čtyři desetiletí trvající násilnosti mezi těmito dvěma zeměmi. V ujednání se mimo jiné zavazují k vzájemnému respektování územní celistvosti.
Ázerbájdžán a Arménie, které získaly nezávislost rozpadem SSSR u v roce 1991, svedly v posledních dekádách dvě války o Náhorní Karabach, což je region mezinárodně uznávaný jako součást Ázerbájdžánu, v němž ale historicky žilo většinově arménské obyvatelstvo.
Baku v září 2023 Karabach bleskově ovládlo. Z enklávy uprchla do Arménie většina ze 120 tisíc Arménů ve strachu z pronásledování. Arménie za ázerbájdžánské ofenzivy v Karabachu nezasáhla.
Ararat
