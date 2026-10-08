Medveděv obvinil Západ, že se snaží zničit vztahy mezi Arménií a Ruskem, a naznačil, že Jerevan tomu podléhá. „Současné arménské vedení se rozhodlo, že změna kurzu země bude sloužit jeho zájmům. Jsem si jistý, že to nepovede k ničemu dobrému. To nejhorší, co by se Arménii mohlo stát, je být novou Ukrajinou,“ prohlásil Medveděv v rozhovoru pro íránskou televizi.
Pašinjan ve čtvrtek řekl, že nechápe, proč Medveděv takové prohlášení učinil. Podotkl, že „Arménie už takovému nebezpečí čelila a ocitla se v takové situaci, když Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) nesplnila své závazky vůči Arménii“.
Premiér narážel na situaci z roku 2023, kdy Ázerbájdžán při bleskové vojenské operaci znovu ovládl Náhorní Karabach, enklávu na jihozápadě Ázerbájdžánu. Arménie vyčítá Rusku, že ji neochránilo i přes přítomnost ruských vojáků v zemi a její členství v Ruskem vedené postsovětské Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti.
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„Stejně tak by někdo mohl prohlásit, že Arménie by se neměla najednou stát novým Ruskem, protože na různých místech v Rusku jsou slyšet výbuchy. To není dobrý způsob, jak vést debatu,“ dodal Pašinjan s jasným odkazem na ukrajinské dronové útoky v Rusku. Zdůraznil, že Jerevan usiluje o to, aby Arménie nebyla ničím jiným než „suverénním státem“.
Moskvě se nelíbí stále silnější příklon Arménie k EU. Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že Jerevan si bude muset vybrat mezi EU a Eurasijským ekonomickým svazem. Pašinjan namítá, že obě možnosti nejsou v rozporu.
Současné vztahy mezi Ruskem a Arménií jsou velmi napjaté. Před letošními červnovými parlamentními volbami Rusko zakázalo dovoz řady arménských výrobků a po vítězství Pašinjana a jeho Občanské smlouvy v restrikcích vůči arménskému zboží ještě přitvrdilo. Jerevan se v reakci na to o to důrazněji snaží najít důvěryhodnější partnery, včetně Bruselu a Washingtonu, a to jak v ekonomické, tak bezpečnostní oblasti.