„V souvislosti s tím, že Arménie už několik let neplní své povinnosti, bylo v souladu s pravidly organizace navrženo a rozhodnuto zbavit Arménii práva hlasovat a také práva jmenovat své představitele na zodpovědné funkce v ODKB,“ řekl mluvčí Dmitrij Peskov.
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O členství Arménie v paktu se diskutuje již několik let. Sám Jerevan své členství zmrazil v roce 2024. Stalo se tak poté, co Ázerbájdžán plně ovládl Náhorní Karabach, navzdory přítomnosti ruských vojáků z mírových sil, a místní Arméni byli nuceni uprchnout z horské enklávy, kterou po desítky let ovládali.
Arménský premiér Nikol Pašinjan tehdy prohlásil, že Arménie se už v podstatě cítí mimo ODKB, a také řekl, že bude rád, pokud pakt ze svých řad Arménii vyloučí, protože „nás to zbaví dilematu, zda máme vystoupit, anebo nevystoupit“.
O vyloučení se ale na summitu v Moskvě nejednalo, uvedl generální tajemník ODKB Taalatbek Masadykov.
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Pašinjan se v posledních letech důsledně zasazuje za sblížení Arménie se Západem, včetně Evropské unie. Na tomto pozadí Rusko také nastoluje otázku, zda Arménie smí zůstat členem Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Moskva pokládá za nemožné, aby země současně byla v obou integračních uskupeních. Pašinjan říká, že Arménie zůstane v EAHU, dokud nebude nevyhnutelné vybrat si mezi EU a EAHU, dodala Meduza.