VIDEO: Rostoucí napětí v Arménii. Premiéra Pašinjana se pokusili napadnout v kostele

Útočník se nejprve snažil prodrat davem do premiérovy bezprostřední blízkosti s křikem, že chce stát uprostřed, načež se po něm ohnal, informuje web The Armenian Report. Pašinjanova ochranka okamžitě zasáhla a muže odtlačila, zatímco sám premiér vyzýval přítomné ke klidu.
Vypjatá situace se opakovala ještě při premiérově předčasném odchodu, kdy se stejný muž pokusil o další útok, přičemž Pašinjan tentokrát svou ochranku krotil. Arménská policie následně zadržela dvě osoby podezřelé z výtržnictví a narušování činnosti veřejného činitele.
V arménské společnosti panuje napětí. V posledních měsících totiž eskalují spory mezi částí věřících a vládou. Mnozí Arméni, pro něž je apoštolská církev zásadní, pociťují silnou frustraci a viní Pašinjana z nevybíravých útoků na církev i samotného katolikose všech Arménů.
Květná neděle, jeden z nejvýznamnějších svátků arménského křesťanského kalendáře, se stala rozbuškou nespokojenosti konzervativnější části veřejnosti s premiérovým postojem k tradičním autoritám.
Navzdory třenicím si Nikol Pašinjan svou politickou moc pevně hlídá. Vládnoucí strana Občanská smlouva jej v pondělí po dvou kolech vnitrostranického hlasování oficiálně znovu potvrdila jako kandidáta na post předsedy vlády. Volby, v nichž se současný premiér pokusí obhájit svůj mandát, se konají 7. června.