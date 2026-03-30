VIDEO: Rostoucí napětí v Arménii. Premiéra Pašinjana se pokusili napadnout v kostele

Autor:
  14:12
Muž se během sváteční bohoslužby v Jerevanu pokusil fyzicky napadnout premiéra Nikola Pašinjana. Incident dokládá velmi napjaté vztahy mezi arménskou vládou a tradiční církví. Pašinjan si i přesto svou moc pevně drží. Vládní strana ho znovu vyslala do nadcházejících parlamentních voleb jako svého staronového lídra.

Útočník se nejprve snažil prodrat davem do premiérovy bezprostřední blízkosti s křikem, že chce stát uprostřed, načež se po něm ohnal, informuje web The Armenian Report. Pašinjanova ochranka okamžitě zasáhla a muže odtlačila, zatímco sám premiér vyzýval přítomné ke klidu.

Vypjatá situace se opakovala ještě při premiérově předčasném odchodu, kdy se stejný muž pokusil o další útok, přičemž Pašinjan tentokrát svou ochranku krotil. Arménská policie následně zadržela dvě osoby podezřelé z výtržnictví a narušování činnosti veřejného činitele.

Arcibiskup vedl pokus o převrat v Arménii, zmařili jsme ho, řekl premiér Pašinjan

V arménské společnosti panuje napětí. V posledních měsících totiž eskalují spory mezi částí věřících a vládou. Mnozí Arméni, pro něž je apoštolská církev zásadní, pociťují silnou frustraci a viní Pašinjana z nevybíravých útoků na církev i samotného katolikose všech Arménů.

Květná neděle, jeden z nejvýznamnějších svátků arménského křesťanského kalendáře, se stala rozbuškou nespokojenosti konzervativnější části veřejnosti s premiérovým postojem k tradičním autoritám.

Nová potupa pro Rusy. Jaderná elektrárna hrůzy přesluhuje, nahradí ji Američané

Navzdory třenicím si Nikol Pašinjan svou politickou moc pevně hlídá. Vládnoucí strana Občanská smlouva jej v pondělí po dvou kolech vnitrostranického hlasování oficiálně znovu potvrdila jako kandidáta na post předsedy vlády. Volby, v nichž se současný premiér pokusí obhájit svůj mandát, se konají 7. června.

Arménského premiéra Pašinjana napadli v kostele
Jerevan. Americký viceprezident J.D. Vance a arménský premiér Nikola Pašinjan (í. února 2026)
Lídři Ázerbájdžánu Ilham Alijev (vlevo) a Arménie Nikol Pašinjan (vpravo) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem při podpisu mírové dohody. (8.8.2025)
Lídři Ázerbájdžánu Ilham Alijev (vlevo) a Arménie Nikol Nikol Pašinjan (vpravo) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem při podpisu mírové dohody (8. srpna 2025)
23 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.