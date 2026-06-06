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Západ, nebo Rusko? Arménie před volbami hraje na obě strany, Kreml posílá výhrůžky

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Premiér mezi lidmi. Pašinjan oslovoval Armény zejména v regionech, kam se vydal volebním autobusem. V kampani, kterou vedl převážně na sociálních sítích, vsadil na sbližování s Evropou a USA a image obyčejného „chlapa z lidu“. Podle expertů se to vyplatilo a klání v neděli vyhraje. | foto: Profimedia.cz

Jelizaveta Sůvová
  15:00
Zůstane Arménie v ruské sféře vlivu, nebo se začne ještě více otáčet na Západ? I o tom mohou rozhodnout parlamentní volby, které se v zemi se třemi miliony obyvateli mají konat v neděli. Ostrá předvolební kampaň vedla k výhrůžkám z Kremlu i zákazu dovozu některých arménských produktů do Ruska, které se tak snaží neztratit kontrolu nad další zemí.

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Premiér Nikol Pašinjan, který usiluje o znovuzvolení, se nyní pokouší sedět na dvou židlích. Země je závislá na obchodu s Ruskem, které bylo dlouhodobě jejím klíčovým hospodářským i bezpečnostním partnerem a s nímž zatím premiér neplánuje blízké vztahy úplně zpřetrhat. Zároveň se Jerevan začal sbližovat s Evropskou unií a Pašinjan se navíc těší i podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Považovat Pašinjana za vzor demokratického lídra, který bojuje za suverenitu vlastní země, nicméně nelze. Zatímco premiér jezdí po regionech a posílá svým stoupencům srdíčka, jeho kritici a zástupci opozice končí často ve vazbě.

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