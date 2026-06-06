Západ, nebo Rusko? Arménie před volbami hraje na obě strany, Kreml posílá výhrůžky

Premiér Nikol Pašinjan, který usiluje o znovuzvolení, se nyní pokouší sedět na dvou židlích. Země je závislá na obchodu s Ruskem, které bylo dlouhodobě jejím klíčovým hospodářským i bezpečnostním partnerem a s nímž zatím premiér neplánuje blízké vztahy úplně zpřetrhat. Zároveň se Jerevan začal sbližovat s Evropskou unií a Pašinjan se navíc těší i podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Považovat Pašinjana za vzor demokratického lídra, který bojuje za suverenitu vlastní země, nicméně nelze. Zatímco premiér jezdí po regionech a posílá svým stoupencům srdíčka, jeho kritici a zástupci opozice končí často ve vazbě.