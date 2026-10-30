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Arménští poslanci se servali do krve, vzduchem letěla židle

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  10:18
To je temperament. Holt Kavkaz... V arménském parlamentu ve čtvrtek vypukla masová bitka, do které se zapojily desítky poslanců. Fackovačka a strkanice pokračovala i po přerušení schůze v kuloárech.

Arméni jsou horké hlavy, to je známá věc. Navíc jsou postavy podsadité, mají skvělou školu zápasu v řecko-římském i volném stylu a za poslední roky vyprodukovaly řadu hvězd MMA.

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V ringu by se rozhodně neztratili ani arménští zákonodárci. Naposledy se na sebe vrhli ve čtvrtek během projednávání volby Účetní komory. Bitku odstartovalo obvinění opozičního předáka Nareka Karapetjana, že se spolu s celým svým klanem už léta podílí na politické korupci.

„Lidé, co se namočili do korupce, dnes sami mluví o korupci, fake news a útocích na členy své rodiny. Pane Karapetjane, já nemůžu za to, že se celá vaše rodina angažuje v politice, včetně vašeho strýce, otce a bratrance,“ opřel se do předáka opoziční frakce Silná Arménie vládní poslanec Taron Čachojan.

Nato v parlamentu vypukla slovní přestřelka, která přerostla ve strkanici a rvačku. Předseda Národního shromáždění sice vyzval politiky ke klidu, ale schůzi odmítl přerušit, „aby to všichni viděli.“ A viděli to skutečně všichni, zasedání z arménského parlamentu se totiž přenáší na YouTube.

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Občané třímilionové zakavkazské země se tak mohli pokochat, jak vzduchem létají lahve a dokonce i židle, kterou po opozičních poslancích vrhl místopředseda parlamentu.

Jeho stranický šéf a premiér Nikola Pašinjan jeho počínání hájil: „Pokud si někdo myslí, že může vztáhnout ruku na naše poslance Národního shromáždění, tak mu tu ruku zlomíme. Bude-li třeba, klidně židlí.“

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Témata: Arménie, Korupce, Kavkaz

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