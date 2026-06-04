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Umělý ostrůvek východoněmecké armády nedaleko Rujány se vydražil za 60 tisíc eur

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  17:56
Za 60 000 eur (1,4 milionu korun) byl ve čtvrtek v Německu vydražen umělý ostrov v Baltském moři. Objekt v 50. letech minulého století vybudovala armáda Německé demokratické republiky (NDR). O aukci byl značný zájem. Plošina Ostervilm, původně využívaná jako demagnetizační stanice, je dnes v havarijním stavu. Vyvolávací cena činila 39 tisíc eur.
Bývalá vojenská základna Ostervilm (22. května 2026)

Bývalá vojenská základna Ostervilm (22. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Bývalá vojenská základna Ostervilm (22. května 2026)
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Plošina má 250 metrů čtverečních, stojí na 600 dřevěných pilotech a nachází se jižně od ostrova Rujána (Rügen). V roce 1954 ji vybudovala východoněmecká Národní lidová armáda (NVA) jako zařízení pro takzvanou demagnetizaci neboli degaussing. Tento proces pomocí elektrického proudu snižuje nebo odstraňuje zbytkové magnetické pole lodí, čímž je chrání před magnetickými minami.

Podle dražitele ze společnosti Norddeutsche Grundstücksauktionen AG byl o aukci velký zájem.

„Denně jsme přijímali telefonáty z celého Německa, hovořili jsme s desítkami, možná spíše stovkami zájemců, kteří byli zvědaví,“ uvedl Kai Rocholl.

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Na aukci v Hamburku získala nakonec po 20 příhozech ostrov Ostervilm rakouská společnost McCube. Její ředitel Oliver Pesendorfer uvedl, že by se plošina mohla proměnit v kulturní a společenské centrum, kde by se mohly pořádat například svatby.

Vzhledem k havarijnímu stavu objektu si však jeho obnova vyžádá značné investice. Ostrov Rujána, u kterého Ostervilm leží, je v Německu oblíbenou turistickou destinací.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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