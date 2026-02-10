Americká armáda potopila v Pacifiku další loď, zemřeli podle ní dva narkoteroristé

  6:28
Americká armáda ve východním Pacifiku zaútočila na další loď a zabila při tom dva lidi, které označila jako narkoteroristy. O úderu armáda v noci na úterý informovala na síti X. Agentura AFP napsala, že USA dosud podnikly 38 takových útoků, při kterých zahynulo nejméně 130 lidí.
Americká armáda ve východním Pacifiku zaútočila na další loď a zabila při tom dva lidi, které označila jako narkoteroristy. (10. února 2025) | foto:  X / @Southcom

„Dva narkoteroristé byli zabiti a jeden útok přežil,“ uvedla armáda s tím, že pobřežní stráž se přeživšímu vydala na pomoc. Zveřejněný záznam ukazuje útok na motorový člun, který po úderu explodoval.

Spojené státy loni v září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu.

Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

9. února 2026  15:08,  aktualizováno  21:58

