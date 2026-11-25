Podle serveru listu The New York Times může trvat hodiny, ale i dny, než lidé budou vědět, kolik olovnatého prachu vítr po explozi roznesl směrem k domům, školám a farmám na jihozápad od místa řízeného výbuchu, a to až 160 kilometrů daleko.
Armáda tvrdila, že se zničením chemikálií v továrně na munici v obci Middletown nebylo možné dále čekat, protože se s klesajícími teplotami zvyšovalo nebezpečí, že explodují samovolně.
Prezident Donald Trump počin armády ocenil a uvedl, že podle prvních zpráv z Iowy opatření k zmírnění rizik „daleko předčila očekávání“.
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Regionální činitelé obyvatele upozorňovali na to, aby byli připraveni se evakuovat, pokud to bude nutné. Zároveň je ujišťovali, že bariéry kolem místa výbuchu by měly omezit množství toxického spadu.
Zaměstnanci armádní továrny na munici v březnu zjistili, že se v několika desítkách sudů zhoršil stav uskladněné sloučeniny olova a dusíku používané při výrobě munice. Krystalizace látky způsobila nebezpečnou situaci, což armádu přimělo přivolat experty.
Ti podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) zvažovali alternativy, jako je neutralizace a rozklad obsahu sudů pomocí jiných chemikálií. Manipulace se sudy by však podle nich zvýšila nebezpečí náhodné, smrtící exploze.
Federální soud původně řízený výbuch odložil, a to kvůli obavám, že by oblaka olovnatého prachu mohla způsobit zdravotní a ekologické problémy. V pondělí však soud povolení k výbuchu obnovil, informovala stanice CNN.