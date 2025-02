Zvládne to Evropa bez USA? Armádní rozvod by bolel, bez obětí to nepůjde

20:00

Evropa by chtě nechtě měla akceptovat možnost, že Spojené státy radikálně přiškrtí dlouhé roky automaticky poskytovanou vojenskou pomoc. Co bude následovat? Evropští lídři musejí radikálně změnit přístup k armádním výdajům. Klíčová je spolupráce co největšího počtu zemí a sjednocení kvality jednotlivých armád. Ty podle expertů trápí povážlivé výkyvy ve výkonnosti i připravenosti na válku.