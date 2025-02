Ukrajina umožnila narukovat osmnáctiletým, láká je na štědré odměny

Ministerstvo obrany Ukrajiny připravilo možnost vstoupit do armády pro mladé Ukrajince ve věku od 18 až 24 let. O chystané legislativě již dříve informoval ukrajinský prezident v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Projekt s názvem „Kontrakt 18–24" nabídne dobrovolný vstup do armády. Mladí vojáci budou mít možnost armádu kdykoliv opustit. „Je to volba dobrovolníka, který si buď prodlouží službu, nebo se vrátí do civilního života, kde ho čekají jedinečné perspektivy,“ zdůraznil Rustem Umerov, ministr obrany Ukrajiny.

Ministerstvo se snaží přilákat nové vojáky pomocí pobídek. Za službu v armádě jim ukrajinský stát poskytne milion hřiven, možnost bezúročné hypotéky, bezplatné vysokoškolské vzdělání a bezplatnou zdravotní péči.

„Kontrakt 18–24 není o donucení, mobilizaci nebo povinnosti. Jde spíše o příležitost pro lidi, kteří se mohou vědomě rozhodnout, získat bojové zkušenosti a zajistit si finanční stabilitu během jediného roku,“ zdůraznil Umerov.

Demotivační pro stávající vojáky, zní od kritiků

Debata o snížení věku pro odvody do armády budí na Ukrajině kontroverze a je politicky velmi citlivá. Podle Zelenského má ukrajinská armáda 880 000 vojáků, zatímco ruská 600 000, uvádí to agentura RBK-Ukrajina. Nepřítel je však podle něj více koncentrovaný.

„Proč jsou ti, kteří narukovali dříve, v horší pozici? Kde jsou jejich záruky, sociální ochrana a spravedlivý bonus za službu?“ vyjádřila listu The Kyiv Independent své rozčarování ukrajinská vojákyně a zdravotnice Alina Mykhailova.

Bývalý voják a novinář Masi Nayem se k tomuto názoru připojil a uvedl, že dostává zprávy od svých kamarádů, kteří vyjadřují nespokojenost: „Zdá se, že se při výběru mezi nepopulárními rozhodnutími rozhodli nebrat ohled na motivaci těch, kteří již slouží,“ vysvětlil dále listu.

Možnost vycestovat po roce služby

Na Ukrajině platí vojenský stav, v důsledku toho nemohou muži starší 18 let opustit zemi bez závažných a doložených důvodů. V nabídce proto tamější ministerstvo připravilo možnost po roce vojenské služby zemi opustit. Také od vojenské služby získají osvobození na další rok.

„Vytváříme podmínky, které zvyšují prestiž a konkurenceschopnost vojenské služby. Ukrajinci vstupující do armády budou mít přístup ke všemu potřebnému: nejlepšímu výcviku, vysokému platu, sociálním zárukám a možnostem kariérního růstu,“ dodal Rustem Umerov.

Zelenskyj v rozhovoru pro Reuters odmítl uvést předpokládaný počet takto přijatých vojáků. Má jít o experimentální projekt, přiblížil ukrajinský prezident s tím, že výsledky projektu budou zhodnoceny a zveřejněny.

Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa již v lednu tlačila na to, aby Ukrajina snížila brannou povinnost ze současných 25 let na 18. Jde tak o první pokus uskutečnění požadavků Trumpovy administrativy. „Tato možnost je pro americké partnery srozumitelná,“ uvedl Zelenskyj.