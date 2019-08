Když v Arktidě padá sníh, není sám. Vločky doprovázejí mikroplasty

12:40 , aktualizováno 12:40

Mikroplasty se dostávají i na tak vzdálená místa, jako je Arktida. Tvrdí to vědci, kteří zkoumali sníh z této oblasti světa. Částečky umělých hmot menší než pět milimetrů se nasávají do atmosféry a pak se dostanou i do těch nejodlehlejších regionů.