Arktida dlouho zajímala jen Inuity, Sámy a další původní obyvatele. Teď ale nehostinná oblast z velké části stále pokrytá ledem budí vyhrocené vášně, při nichž hrozí, že velmoci na sebe vytáhnou kordy.
Z jednoho z nejchladnějších a nejméně osídlených míst na Zemi je prudce žhavé globální téma.
Pravda je, že Arktida je v hledáčku hlavních světových mocností, Spojených států, Ruska a Číny, už delší dobu, neomalený Trump to však v posledních dnech pořádně vyhrotil a humbuk přiživil, když nahlas vyslovil své choutky na obsazení Grónska.
Před očima má Čína svoji klíčovou iniciativu „polární hedvábné stezky“, po níž by ještě efektivněji zahltila svým zbožím celý Západ.