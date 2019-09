To vás naučí. Operátorka tísňové linky zpražila topící se řidičku

Sedmačtyřicetiletá Debra Stevensová se 24. srpna jako každé ráno vydala rozvézt noviny odběratelům v arkansaském Fort Smith. Její SUV však najednou zaplavila voda. V té době Arkansas i sousední Oklahomu bičovaly silné deště.

Stevensová si však v ranní tmě žádného nebezpečí nevšimla. Ve chvíli, kdy hladina v autě začala stoupat, zavolala své tchyni a pak na tísňovou linku 911. Tam hovor ve 4:38 ráno přijala Donna Reneauová, zkušená operátorka, která před sebou právě měla svou poslední směnu v tomto zaměstnání.

Plačící ženu se snažila uklidnit a dostat z ní co nejvíc informací – kde je, jak se jmenuje, jak vypadá její auto. Šlo to však ztuha, Stevensová svou polohu určila jen velmi obecně. Nepřestala plakat, omlouvat se a žadonit o pomoc.

„Prosím pomozte mi. Já nechci umřít,“ opakovala s tím, že se nemůže dostat ven a že neumí plavat. „Vím, že jste vyděšená, ale odsud ze židle vám nijak nepomůžu. Budete muset počkat, než k vám někoho pošlu, ano?“ řekla jí během dvaadvacetiminutového hovoru Reneauová.

Mezitím přijala pár další telefonátů a kolegům si postěžuje, že je žena v telefonu hysterická. Několikrát Stevensové také vysvětlila, že si svou panickou reakcí jen spotřebovává zbývající kyslík v autě.

„Nezemřete. Nevím, proč tak vyšilujete,“ řekla Stevensové. Podle deníku The New York Times na místo záchranáři přijeli zhruba za deset minut, neuměli však ženu najít. Povodeň totiž její auto smetla z cesty do nedalekého houští.

Nakonec se ženiny polohy dobrali, i tak ovšem záchranná operace trvala ještě několik dlouhých minut.

„To vás naučí, že příště nemáte jezdit do vody. Vystavujete se nebezpečí,“ zpražila ji Reneauová v polovině hovoru. I za to se jí řidička omluvila s tím, že žádnou vodu neviděla. „Nevím, jak jste ji mohla nevidět, musela jste vjet přímo do ní,“ dozvěděla se.



A hladina stále stoupala. „Už mám vodu až po krk. Jsem v autě sama a všechny noviny plavou kolem. Prosím pomozte mi. Já nechci umřít,“ opakovala vyděšená Stevensová s tím, že se jí špatně dýchá. „Vaše dýchání je v pohodě, když jste schopná tady po mně ječet. Uklidněte se,“ radila jí operátorka.



„Slečno Debbie? Slečno Debbie? Panebože, vypadá to, že už je pod vodou,“ zazní nakonec. V pět ráno hovor podle CNN končí. Když se ke Stevensové hasiči konečně dostali, byla už mrtvá.



Záznam Stevensové s operátorkou:



Policie: Asi bychom v takové situaci chtěli lepší odpověď

Záznam telefonátu policie „s velkou neochotou“ zveřejnila minulý týden na žádost médií. „Je to nahrávka posledních chvil umírajícího člověka a jeho interakce s operátorkou linky 911,“ píše se v prohlášení.

Na Reneauovou se ihned snesla kritika, že se chovala necitlivě. „Její slova byla občas neohrabaná a bezcitná,“ uvedla ve svém prohlášení také policie.



„Nemyslím si, že si uvědomila nebo že pochopila závažnost situace. Myslím, že bychom při poslechu paniky, jakou v posledních chvílích svého života trpěla paní Stevensová, všichni chtěli dostat o něco lepší odpověď, než se dostalo jí,“ uvedl úřadující policejní velitel ve Fort Smith Danny Baker.

Dodal, že si nepřeje ze strany operátorů takové chování, „ať už jde o smrtelně nebezpečnou situaci, nebo ne“. Policie však ujistila, že snaha všech zúčastněných Stevensovou najít a zachránit byla upřímná.

„Vím, že i samotná operátorka je zdrcená z faktu, že nebyla schopná paní Stevensovou zachránit,“ míní Baker. Policie jednání Reneauové vyšetřuje, zřejmě jí však nic nehrozí i vzhledem k faktu, že už své zaměstnání opustila. Baker navíc podle serveru NYPost uvedl, že zřejmě „žádný zločin neprovedla“.

Místní starosta George McGill také občany uklidňuje, že úřady „nenechají kámen na kameni, aby se ujistily, že jsme všechno udělali správně“.