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Slavná zpěvačka se obula do Bílého domu. Použil její píseň v „barbarském“ videu

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  10:32
Americká zpěvačka Ariana Grande se ohradila proti Bílému domu. Ten použil její píseň ve videu zachycující zásah agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Bílý dům její kritiku odmítl, hudbu nicméně z příspěvku odstranil. V minulosti se už vícero slavných umělců vymezilo vůči tomu, aby administrativa prezidenta Donalda Trumpa používala jejich hudbu.
Ariana Grande na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026)

Ariana Grande na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026) | foto: Reuters

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Bílý dům začátkem tohoto týdne zveřejnil sestřih, na kterém agenti ICE spoutávají a zadržují lidi. „Sbohem. Prezident Trump vybudoval nejbezpečnější hranici v historii,“ stojí v popisku videa, které doprovázela píseň Bye od Ariany Grande z roku 2024.

Slavná zpěvačka se pod videem vůči použití její písně ohradila. „Prosím, nepoužívejte mou hudbu v souvislosti s tímto barbarským, nelidským a ohavným nesmyslem,“ napsala. Hudba byla poté z videa odstraněna a její komentář smazán.

The White House @whitehouse

Bye-bye �� President Trump has delivered the most secure border in history

13. června 2026 v 9:36, příspěvek archivován: 13. června 2026 v 9:36

Americká televize CNN požádala Bílý dům o komentář. „Řekneme to ještě jednou: ve skutečnosti barbarští, nelidští a ohavní jsou zločinní ilegální cizinci, kteří zranili a zavraždili nevinné americké občany,“ uvedla mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová.

Grande není jedinou hudebnicí, která se proti podobnému využívání svých skladeb ohradila. Například Sabrina Carpenterová v minulosti označila video Bílého domu s její hudbou za zlé a nechutné a Trumpovu administrativu vyzvala, aby její tvorbu nepoužíval.

Ruce pryč od našich hitů! ABBA nechce, aby Trump používal v kampani její písně

Obdobně se loni na podzim ozvala také Olivia Rodrigo. Na instagramových účtech Bílého domu a amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti se objevilo video vyzývající lidi k „okamžitému odchodu a samovolné deportaci“, které doprovázela její píseň All-American Bitch.

„Nikdy nepoužívejte mé písně k propagaci vaší rasistické a nenávistné propagandy,“ napsala pod video zpěvačka. Komentář byl později smazán a z videa zmizel také zvuk.

Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Z dalších umělců to pak byli například jsou Kenny Loggins, skupina ABBA nebo Jess Glynne, která zdůraznila, že její hudba nikdy neměla sloužit k rozdělování společnosti ani šíření nenávisti.

Podle kritiků jde o promyšlenou strategii Bílého domu, který reakcemi převážně levicově smýšlejících umělců získává další pozornost na sociálních sítích.

„Jsem znechucena.“ Zpěvačce vadí, že Bílý dům použil její píseň k podpoře deportací

Sama administrativa to nepřímo přiznala po použití hudby Taylor Swift, když médiím vzkázala, že video vytvořila s vědomím, že o něm budou informovat. Praktiku kritizovala také zpěvačka SZA, podle níž Bílý dům umělce záměrně provokuje, aby získal bezplatnou publicitu.

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