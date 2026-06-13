Bílý dům začátkem tohoto týdne zveřejnil sestřih, na kterém agenti ICE spoutávají a zadržují lidi. „Sbohem. Prezident Trump vybudoval nejbezpečnější hranici v historii,“ stojí v popisku videa, které doprovázela píseň Bye od Ariany Grande z roku 2024.
Slavná zpěvačka se pod videem vůči použití její písně ohradila. „Prosím, nepoužívejte mou hudbu v souvislosti s tímto barbarským, nelidským a ohavným nesmyslem,“ napsala. Hudba byla poté z videa odstraněna a její komentář smazán.
Americká televize CNN požádala Bílý dům o komentář. „Řekneme to ještě jednou: ve skutečnosti barbarští, nelidští a ohavní jsou zločinní ilegální cizinci, kteří zranili a zavraždili nevinné americké občany,“ uvedla mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová.
Grande není jedinou hudebnicí, která se proti podobnému využívání svých skladeb ohradila. Například Sabrina Carpenterová v minulosti označila video Bílého domu s její hudbou za zlé a nechutné a Trumpovu administrativu vyzvala, aby její tvorbu nepoužíval.
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Obdobně se loni na podzim ozvala také Olivia Rodrigo. Na instagramových účtech Bílého domu a amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti se objevilo video vyzývající lidi k „okamžitému odchodu a samovolné deportaci“, které doprovázela její píseň All-American Bitch.
„Nikdy nepoužívejte mé písně k propagaci vaší rasistické a nenávistné propagandy,“ napsala pod video zpěvačka. Komentář byl později smazán a z videa zmizel také zvuk.
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Z dalších umělců to pak byli například jsou Kenny Loggins, skupina ABBA nebo Jess Glynne, která zdůraznila, že její hudba nikdy neměla sloužit k rozdělování společnosti ani šíření nenávisti.
Podle kritiků jde o promyšlenou strategii Bílého domu, který reakcemi převážně levicově smýšlejících umělců získává další pozornost na sociálních sítích.
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Sama administrativa to nepřímo přiznala po použití hudby Taylor Swift, když médiím vzkázala, že video vytvořila s vědomím, že o něm budou informovat. Praktiku kritizovala také zpěvačka SZA, podle níž Bílý dům umělce záměrně provokuje, aby získal bezplatnou publicitu.