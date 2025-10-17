VIDEO: Argentinský politik zemřel v živém vysílání, zkolaboval při debatě

  17:54
Kandidát do argentinského parlamentu Hernán Damiani ve čtvrtek zemřel během živého vysílání. Na videu z incidentu je vidět, jak politik Radikální občanské únie zkolaboval uprostřed debaty, načež mu jeho oponenti přispěchali na pomoc. Šestašedesátiletý Damiani podlehl infarktu.

Incident se odehrál při vysílání pořadu Dólar Blue, kterého se účastnili kandidáti několika politických stran. Damian během řečnění utrpěl infarkt a sesul se k zemi. Přivolání záchranáři už mu nedokázali pomoci.

„S lítostí se loučíme s velkým aktivistou a lídrem Hernánem Damianim. Zemřel při obhajobě svých myšlenek v debatě,“ uvedla Radikální občanská unie (UCR), která se hlásí k liberální demokracii.

„Blázen může Argentinu změnit.“ Milei za rok ve funkci stabilizoval ekonomiku

„Byl provinčním zákonodárcem a národním poslancem, který se významně zasloužil o odpor proti útokům menemismu v 90. letech. Stojíme po boku jeho rodiny a přátel,“ dodala strana s odkazem na období vlády neoliberálního prezidenta Carlose Menema.

Na Damianiho smrt zareagovala se zármutkem řada jeho kolegů. „S velkým překvapením a hlubokým smutkem jsem přijal nečekanou zprávu o úmrtí Hernána Damianiho. Vážím si jeho kariéry, aktivismu a silných přesvědčení,“ uvedl politik Hugo Passalacqua.

Německo má problém s rázem měst, prohlásil Merz. Kritici ho viní z rasismu

Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice kvůli výroku, který tento týden pronesl, když mluvil o migraci. Řekl, že se v nápravě chyb předchozích vlád daří dosahovat určitého pokroku, v rázu...

17. října 2025  16:18

„Ať proleze Družbou.“ Jak se Putin dostane do Maďarska? Možných tras moc není

Ruský prezident Vladimir Putin má v nejbližších týdnech dorazit do Budapešti na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Maďarská vláda mu přitom navzdory zatykači Mezinárodního trestního...

17. října 2025  16:10

