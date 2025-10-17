Incident se odehrál při vysílání pořadu Dólar Blue, kterého se účastnili kandidáti několika politických stran. Damian během řečnění utrpěl infarkt a sesul se k zemi. Přivolání záchranáři už mu nedokázali pomoci.
„S lítostí se loučíme s velkým aktivistou a lídrem Hernánem Damianim. Zemřel při obhajobě svých myšlenek v debatě,“ uvedla Radikální občanská unie (UCR), která se hlásí k liberální demokracii.
|
„Blázen může Argentinu změnit.“ Milei za rok ve funkci stabilizoval ekonomiku
„Byl provinčním zákonodárcem a národním poslancem, který se významně zasloužil o odpor proti útokům menemismu v 90. letech. Stojíme po boku jeho rodiny a přátel,“ dodala strana s odkazem na období vlády neoliberálního prezidenta Carlose Menema.
Na Damianiho smrt zareagovala se zármutkem řada jeho kolegů. „S velkým překvapením a hlubokým smutkem jsem přijal nečekanou zprávu o úmrtí Hernána Damianiho. Vážím si jeho kariéry, aktivismu a silných přesvědčení,“ uvedl politik Hugo Passalacqua.