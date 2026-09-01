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Trump hrozí, že přehodnotí postoj k Falklandům. Tlačí na Brity kvůli NATO

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  9:57
Britští vojáci vyvěšují vlajku Spojeného království v Port Howardu na...

Britští vojáci vyvěšují vlajku Spojeného království v Port Howardu na Falklandech poté, co porazili ve dvouměsíčním konfliktu argentinské vojsko. (červen 1982) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...
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Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Na souostroví v Atlantiku, které patří pod britskou správu, si činí nárok také Argentina, jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec.

Spojené státy dosud – stejně jako většina západních zemí – uznávají, že Británie tyto ostrovy de facto spravuje, ale k otázce suverenity v užším smyslu se nevyjadřují.

„Všechny postoje neustále přehodnocuji. Tento je jen jeden z mnoha,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, když byl dotázán na suverenitu ostrovů.

Anglie ponížena. Fotka zajatých mariňáků odstartovala válku o Falklandy

Možný posun v postoji USA patřil mezi řadu variant, které Pentagon letos zvažoval s cílem vyvinout tlak na spojence z NATO, o nichž se domnívá, že nepodpořili vojenské operace USA ve válce s Íránem zahájené na konci února.

Britský deník The Daily Telegraph také nedávno uvedl, že Washington vyhrožuje přehodnocením svého postoje a jasným odmítnutím uznání britské suverenity, pokud Londýn nezvýší své vojenské výdaje.

Spor o Falklandy uprostřed fotbalového mistrovství. Argentiny se zastal Bílý dům

Souostroví Falklandy leží asi 545 kilometrů východně od jihoargentinského pobřeží. V roce 1982 bylo dějištěm války mezi Argentinou a Británií, při níž za 74 dní zemřelo 649 Argentinců a 255 Britů. Argentina od své porážky nadále uplatňuje nárok na svrchovanost nad těmito ostrovy.

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