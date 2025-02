Argentina následuje USA, opouští Světovou zdravotnickou organizaci

„Prezident Javier Milei pověřil ministra zahraničí Gerarda Wertheina vystoupením Argentiny ze Světové zdravotnické organizace,“ uvedl ve středu mluvčí hlavy státu Manuel Adorni.

Rozhodnutí vysvětlil mimo jiné nesouhlasem mezi Mileiem a WHO ohledně přístupu k pandemii covidu-19. Ultraliberální ekonom Milei například odmítal uzávěry a různá další omezení zavedená v souvislosti s pandemií.

Podle Adorniho argentinská vláda nechce dopustit, aby „mezinárodní organizace zasahovala do naší svrchovanosti, a tím méně do našeho zdraví“. Stanoviska WHO však většinou nejsou pro členské státy právně závazná, což ukazuje i velká rozmanitost přístupů jednotlivých států k pandemii covidu-19.

Již dříve Milei kritizoval OSN, že se stává přebujelým molochem. Své rozhodnutí nechal Milei oznámit jen krátce poté, co podobný krok nařídil Trump. Odchod Spojených států však může mít na fungování WHO výrazně větší dopad, jelikož USA jsou největším poskytovatelem financí této agentuře OSN. Adorni dnes na tiskové konferenci ujistil, že Argentina nepřijde výstupem z WHO o fondy.