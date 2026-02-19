Generální stávky vyhlásila největší centrála CGT i další menší organizace, které svolaly protesty před parlamentem a v ulicích. Odbory stávku vyhlásily, protože se novelou začíná zabývat poslanecká sněmovna.
Očekává se, že novelu schválí se změnami ve srovnání s předlohou zaslanou Senátem, kam se tedy návrh vrátí k dalšímu projednání.
Milei slibuje, že nový zákoník práce s menšími povinnostmi pro zaměstnavatele přitáhne nové zahraniční investice a zvýší produktivitu práce. Odbory se obávají, že se sníží ochrana zaměstnanců i jejich výdělky.
Návrh počítá s tím, že bude lehčí dát zaměstnancům výpověď, bude možné prodloužit pracovní den a rozšiřuje i seznam nezbytných služeb, kde bude obtížnější stávkovat.
|
Smrtelná nehoda „prehistorické“ české tramvaje zažehla v Sarajevu sérii protestů
Odborová centrála CGT mluví o působivé účasti na stávce. Ve státní správě je účast podle odborů skoro stoprocentní. Výrazný dopad má protest na dopravu, zatímco mnohé obchody v Buenos Aires zůstaly otevřené, píše agentura AFP. Milei v Argentině aktuálně není, účastní se zasedání Rady míry ve Washingtonu.
Milei slíbil zkrotit radikálními kroky vysokou inflaci, což se mu podle odborníků alespoň zčásti podařilo. Problémem však zůstává vysoký podíl žijících pod hranicí chudoby a rostoucí nezaměstnanost. Od konce roku 2023, kdy nastoupil do prezidentského úřadu Milei, zaniklo na 300 tisíc pracovních míst.