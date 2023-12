Argentinské odbory vyhlásily generální stávku proti opatřením prezidenta Mileie

Odborový svaz CGT v prohlášení uvedl, že odmítá již schválená opatření i rozsáhlý dekret, který prezident nechal předložit ve středu. Odbory na 24. ledna vyhlásily generální stávku i demonstraci před sídlem parlamentu. Odboráři dosud svolali několik demonstrací s účastí několika tisíc lidí, které měly poklidný průběh. Účast na posledních protestech však zůstala podle agentury Reuters za očekáváním.

Demonstrace proti úsporným opatřením prezidenta Mileie. (28. prosince 2023)

Ultraliberální ekonom Milei, který je označován za krajně pravicového a extravagantního politika či anarchokapitalistu, se úřadu ujal 10. prosince. Už dva dny poté oznámil jeho ministr hospodářství Luis Caputo desítku „nouzových opatření“, která mají podle něj vyvést zemi z ekonomické krize. Zahrnují devalvaci měny asi o 50 procent k americkému dolaru, od ledna pak vláda ruší subvence na dopravu, elektřinu, plyn či vodu a také několik tisíc míst ve státní správě.

Druhý týden své vlády podepsal Milei dekret, jímž hodlá změnit či zrušit tři stovky zákonů v různých oblastech, například na trhu s nemovitostmi, pracovním trhu či pro supermarkety, cestovní ruch, prodej aut nebo léků.

Proti tomuto „megadekretu“, který začne platit v pátek, už bylo podáno několik stížností k soudu. Zrušit ho může také parlament, pokud se proti němu vysloví obě jeho komory. Odmítnout ho musí jako celek, na rozdíl od nejnovějšího balíku, který poslal prezident do parlamentu ve středu.

Milei slibuje restart argentinské ekonomiky, odbory se obávají demontáže sociálních práv a právní ochrany zaměstnanců.

Tento poslední balík reforem nazvala vláda „zákon základů a výchozích bodů pro svobodu Argentinců“, média ho přezdívají zákon ómnibus podle šíře témat, jichž se týká. Obsahuje na 660 článků, jež mají přinést změny ekonomické, finanční, fiskální či sociální, ale také úpravy volebního systému. Projednávat by se mohl začít už v lednu na mimořádném zasedání parlamentu.

Balík zahrnuje mimo jiné možnost privatizovat asi 40 státních společností, včetně ropné YPF, argentinských aerolinek a železnic, národní banky, tiskárny bankovek, tiskové agentury Télam či vodárenské společnosti AySA.

Tento balík reforem vzbuzuje největší obavy. Má se jím totiž vyhlásit „veřejná nouze“ v ekonomické, finanční, fiskální, bezpečnostní, tarifní, energetické, zdravotní, administrativní a sociální oblasti do 31. prosince 2025, což by dalo vládě legislativní pravomoce. Toto období může vláda prodloužit o dva roky, což by podle serveru BBC Mundo de facto znamenalo, že Milei by měl po celou dobu své vlády možnost měnit pravidla v oblastech, v nichž je nyní může měnit jen parlament.

Podle BBC Mundo je ale pravděpodobné, že mnohé z reforem posledního balíku v parlamentu neprojdou, neboť Mileiova strana má jen málo zákonodárců a musí spoléhat na středopravou koalici, která není stran podpory Mileiovi jednotná.