VIDEO: Žena spadla do kolejiště metra, lidé ve stanici soupravu zastavili

21:13 , aktualizováno 21:13

Až máváním a posunky zastavili lidé v argentinském Buenos Aires soupravu metra přijíždějící do stanice jen pár vteřin poté, co z nástupiště do kolejiště spadla žena. Tu tam nechtěně srazil muž, který stál za ní a svalil se na zem poté, když omdlel.