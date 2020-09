Učitelka s koronavirem zkolabovala při hodině, studenti už jí neuměli pomoci

Čtyři desítky studentů přes aplikaci Zoom minulou středu sledovaly výklad profesorky Paoly de Simoneové o dějinách dvacátého století. V jednu chvíli se však výuka zasekla, další snímky promítané prezentace nepřicházely. Brzy si mladí lidé všimli, že učitelka kolabuje a přestává dýchat.

Chtěli jí přivolat pomoc, jenže neznali její adresu. A na otázky už žena neodpovídala. Podle jedné ze studentek se jí zřejmě podařilo ještě spojit s manželem, posluchači na druhé straně tak s profesorkou zůstali do jeho příjezdu. Šestačtyřicetiletá de Simoneová krátce nato zemřela, píše list The Washington Post s odkazem na argentinský plátek Clarín.

Na internetu se pak podle serveru La Nacion objevily snímky z posledních chvil ženina života a začaly se masivně sdílet. Vzhledem k jejich povaze a ke stížnosti rodiny je však správci sítě odstranili.

Na svém Twitteru profesorka minulý týden údajně psala, že se jí už týdny drží příznaky nákazy koronavirem. Přesto nepřestala učit. „Nepřekvapilo mě to. Úplně vidím, jak si Paola říká: ‚To dokážu, mí studenti mě potřebují,‘“ vypráví kamarádky zesnulé ženy a novinářka Silvina Sterin Penselová.

Smrt přítelkyně nazývá „smutnou připomínkou, že ten virus je skutečný“. V Argentině už v souvislosti s koronavirem zemřelo přes 10 tisíc lidí, uvádějí data Univerzity Johnse Hopkinse. Potvrzených případů nákazy je v zemi už téměř půl milionu.

Univerzita, na které profesorka přednášela patnáct let, ve vydaném prohlášení vyjadřuje „hluboký zármutek“ nad učitelčinou smrtí. A oplakávají ji i její posluchači. Na studentském fóru univerzity se podle La Nacion objevil například komentář, který de Simoneovou líčí jako „výbornou učitelku, ale především výborného člověka, milovaného a obdivovaného všemi svými studenty“.

Profesorka Paola de Simoneová:

Coronavirus NEWS @CoronavirusNewv | ARGENTINA Paola de Simone, profesora universitaria de 46 años con coronavirus, murió mientras daba una clase virtual. El viernes 28 de agosto había contado que llevaba cuatro semanas con la enfermedad https://t.co/qUU39tGB1h

„Její hodiny bývaly v sedm hodin ráno. Občas to bylo těžké, byli jsme ospalí, ale i přesto ji všichni poslouchali. Bylo to zvláštní. Na konci hodiny se nikomu nechtělo pryč, chtěli jsme pokračovat a bavit se o tom, co nám vysvětlovala,“ říká také její bývalá studentka Michelle Denise Bolová.



Dodává, že po zprávě o smrti de Simoneové strávila několik hodin chatováním s přáteli a bývalými spolužáky a vyměňovala si s nimi historky ze společných hodin. „Bylo to, jako bychom potřebovali takto sdílet vzpomínky. Zlomilo nám srdce, když jsme se to dozvěděli,“ pokračuje Bolová.

Ta také na Twitteru sdílela profesorčinu archivní fotografii. „Když na ni myslím nebo si přečtu její jméno, představuji si ji takto. Jak sedí na stole, máchá rukama, směje se a vtipkuje, díky čemuž je vám s ní dobře,“ vzpomíná.

Archivní snímek zesnulé profesorky Paoly de Simoneové: